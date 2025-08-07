Las 24 Horas de Jujuy – La Orquesta Sinfónica de Jujuy presenta un concierto de música sinfónica argentina

La Orquesta Sinfónica de Jujuy presenta un concierto de música sinfónica argentina

7 / agosto / 2025 Cultura

La Orquesta Sinfónica de Jujuy, bajo la dirección del Maestro Bruno Romero, se prepara para ofrecer un concierto de música sinfónica argentina que promete ser una experiencia inolvidable para todos los amantes de la música clásica.

El Maestro Bruno Romero de la Orquesta Sinfónica de Jujuy

El evento tendrá lugar el viernes 8 de agosto a las 20:30 horas en el Cine Teatro Municipal de Jujuy, un escenario emblemático que ha sido testigo de innumerables momentos culturales y artísticos en la provincia.

El repertorio seleccionado para esta ocasión es un viaje a través de la rica y diversa música sinfónica argentina, con obras de compositores como Alberto Ginastera, Daniel Rullero y Astor Piazzolla. La orquesta, conformada por 30 músicos de gran talento y experiencia, interpretará música instrumental que busca evocar las emociones y sensaciones más profundas en el público.

La Orquesta Sinfónica de Jujuy ha demostrado ser una institución cultural de gran importancia en la provincia y este concierto es una oportunidad para que el público disfrute de la música sinfónica argentina en un contexto íntimo y emocionante. Las entradas ya están a la venta en el Cine Teatro Municipal, y se pueden adquirir en su horario habitual.

Además de este concierto, la Orquesta Sinfónica de Jujuy tiene planeado realizar otro espectáculo en septiembre que promete ser igualmente emocionante. En esta ocasión, la orquesta se unirá a cantantes invitados para interpretar obras de grandes compositores argentinos, fusionando diferentes estilos y géneros musicales. La orquesta busca así promover la música sinfónica argentina y llevarla a un público más amplio y diverso.

Con su dedicación y pasión por la música, la Orquesta Sinfónica de Jujuy sigue siendo una de las principales atracciones culturales de la provincia, ofreciendo conciertos de alta calidad y promoviendo la música sinfónica argentina. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este concierto y de la música sinfónica argentina en vivo.

Por: Nicolás Casas

