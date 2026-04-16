La «ola de amenazas» llego a un colegio de Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación informa que se encuentra en curso una investigación por amenazas detectadas en un establecimiento educativo de la ciudad de Libertador General San Martín.

La causa es encabezada por la Fiscalía de la ciudad de San Pedro de Jujuy N° 3, con asiento en Libertador, a cargo del Dr. Ernesto Lian Resúa, quien conduce las actuaciones con la colaboración directa y constante del Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, en un trabajo articulado que fue especialmente reforzado desde las primeras horas.

El hecho fue denunciado ayer, luego de que se advirtieran expresiones amenazantes en uno de los baños de la Escuela Técnica de la mencionada ciudad.

A partir de ello, se dispuso un importante operativo de prevención en el establecimiento, con presencia de efectivos policiales y equipos del Ministerio de Seguridad, priorizando el esclarecimiento del hecho, como así también, junto a las autoridades de la institución garantizando el resguardo y acompañamiento a la comunidad educativa.

En paralelo, la Brigada de Investigaciones trabaja intensamente para identificar al autor de las amenazas, con un minucioso análisis de las cámaras de seguridad, tareas de campo y recolección de elementos que permitan avanzar en la causa.

Desde Fiscalía se remarcó que el hecho es abordado con la máxima seriedad, señalando que no se trata de una situación menor ni de una simple conducta inapropiada, sino de un hecho que es investigado como un delito penal, el cual se encuadra en el Art. 211 del Código Penal “INTIMIDACIÓN PÚBLICA” que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión.

Las actuaciones continúan en pleno desarrollo y todos los recursos disponibles se encuentran abocados a dar con el responsable.