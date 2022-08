La novela del CEDEMS continua y parece no tener fin: Dispusieron elecciones para el 5 de septiembre

Ahora el Ministerio de Trabajo de la Nación, determinó que se debe llamar a elecciones para el 5 de septiembre para elegir quienes van a ser los representes del gremio docente. De esta forma está declarando inválida las elecciones del pasado 10 de agosto.

La Profesora Ana Juárez Orieta comentó, “el CEDEMS ha agregado una página de bochorno y vergüenza, esta vez escrita por el Ministerio de Trabajo de la Nación, recordemos que nosotros presentamos todos los papeles y en la asamblea que dicto la Junta había veedores del Ministerio de Trabajo de la Nación y el ministerio el jueves nos notificaba vía mail que le da por válido el llamado a elecciones a Jorge Monteros el cual no hizo elecciones y cerro su proceso electoral con una Junta Electoral trucha y se auto proclamo ganador”.

Sobre lo actuado dijo, “nosotros hicimos de todo, presentamos un informe de 1.897 fojas con toda la documentación que abalo la participación del 57% de los afiliados del gremio que fueron a votar contra viento y marea, porque no los dejaban votar en las escuelas y los policías nos sacaron las urnas, mientras que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos notificó que le daba el aval a la elección de Monteros y desconoció nuestra participación, no les importo que hayan votado casi 2.000 profesores de los 3.000 afiliados al gremio y le dan las elecciones a Monteros que, según la ley de asociaciones sindicales, establece que aunque sea lista única igual debe hacer elecciones pero Monteros no lo hizo, volteo el proceso, la Junta trucha no dejo participar a nadie, la verdad fue una vergüenza lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir que dice, acomoda tus papeles y cumplí así te quedaras con el sindicato, es un lo que está diciendo el Ministerio, es un bochorno omitieron toda la ley de asociaciones sindicales, el estatuto del gremio el código electoral, el Ministerio de Trabajo de la Nación es un asco lo que están haciendo”.

Con respecto a los docentes no representados por Monteros y los pasos a seguir la docente detalló, “existen varios escenarios, la lista que ganado el proceso electoral de acuerdo a la ley de asociaciones sindicales hay pasos que no se hicieron porque no se dieron cuenta que Monteros tenía el mandato vencido, es decir perdieron el calendario en el Ministerio, entonces la lista que gano nuestro proceso electoral fue la lista 31 Marina Vilte. En cuanto a la lista Bordo, quiero aclarar que la presidente de la Junta Electoral de Monteros es la esposa del secretario de finanzas de Monteros, es decir que es la esposa de uno de los candidatos y esa Junta tiene que darle el permiso a la lista Bordo para que pueda entrar al proceso electoral de Monteros el 5 de septiembre. La lista Bordo hizo un acuerdo con las otras 4 listas donde le dará espacio a la lista Marina Vilte que es la lista ganadora del proceso electoral donde votaron 2.000 afiliados de los 3.000, es decir que estamos atados con hilo, si se le da lugar a la lista Bordo entrara la lista elegida por los afiliados, así que abra que estar atentos si los dejan participar en la elección que obviamente Monteros no tiene la posibilidad de ganar ni con Junta a su favor, ni con nada”.

A su vez mencionó, “estamos haciendo una presentación legal porque todos los papeles que hicimos nosotros están de acuerdo a derecho hasta el último detalle, pero el Ministerio de Trabajo de la Nación invalidad el proceso con esta convocatoria, la profesora Giagante que llamo a convocatoria para el proceso electoral del 10 de agosto tenía vencido el mandato al igual que Monteros, es decir que invalidad a Giagante y no a Monteros, si Monteros también tenía vencido su mandato, el suspende a la profesora pero también parece que desconoce el estatuto, hace 4 años que vive del gremio y no conoce donde dice que para suspender no se puede expulsar a un afiliado, ni se puede expulsar un miembro de comisión directiva, porque para suspenderlo el único órgano que puede suspender es una asamblea extraordinaria y Monteros hace 3 año y 8 meses no llama a asamblea, él suspendió a la profesora por un acta de comisión directiva cuando en el estatuto en el artículo 8 lo dice claro que solo una asamblea extraordinaria podrá suspender por el periodo de 90 días con derecho a legítima defensa en ese periodo, no se hizo una asamblea ni tampoco quedo vigente la expulsión y suspensión del miembro, es todo irregular, Monteros no respeto nunca la ley y el Ministerio de Trabajo de la Nación la avala para que no lo haga nunca”.

Para finalizar Orieta expresó, “solo quedan dos escenarios, uno donde participa la lista Bordo en el proceso electoral donde los afiliados podrán elegir y el otro escenario es que no dejen participar a la lista Bordo y si eso pasa nos desafiliaremos todos y que quede Monteros con 100 cuotas. Vuelvo a recordar que nuestro gremio debe aproximadamente 90 millones de pesos porque el señor se dejó hacer 9 embargos y más de 40 juicios de proveedores porque no ha pagado, es decir que nuestras cuotas, no se sabe dónde han ido, cuando debería ser para pagar. Se quedará con un gremio vacío donde el podrá hacer el negocio que piensa a hacer y para nosotros hay otros gremios más generales que nos pueden acoger, son gremios que nuclean a los trabajadores estatales porque nosotros somos trabajadores estatales”.