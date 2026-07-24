La Nación adeuda 19.000 millones de pesos y 180 familias jujeñas están en crisis

Desde el jueves 23, 180 trabajadores están suspendidos en la obra de autopista sobre la Ruta Nacional 34, tramo El Cuarteadero – San Pedro. La causa es por incumplimiento de fondos del Ejecutivo nacional.

La firma constructora Chediack sostiene que la Nación adeuda 19.000 millones de pesos. Existía un compromiso formal del Ejecutivo nacional para acreditar 6.500 millones de pesos correspondientes a certificados de obra de enero y febrero. Esos fondos no han llegado.

Sin el flujo de recursos que debe aportar la Nación, la empresa no puede sostener la operatividad. La suspensión rige por 20 días. Si durante ese período la Nación no cancela o salda parcialmente lo adeudado, se procederá a la paralización total e indefinida de la obra.

El secretario general de la delegación Jujuy de UOCRA, Ramón Neyra, convocó asamblea general con trabajadores, delegados y comisión directiva. Señaló que «no estamos hablando solo de números o de metros de asfalto, estamos haciendo referencia a 180 familias que quedan literalmente en la calle y sin la certeza de llevar el pan a sus casas».