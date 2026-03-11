La Municipalidad exime del pago de patente a vehículos con más de 25 años de antigüedad

La Dirección General de Rentas de la Municipalidad recordó que se encuentra vigente la eximición del pago del impuesto automotor (“patente”) para vehículos con más de 25 años de antigüedad. Asimismo, continúa el beneficio de liberación del impuesto durante los primeros tres años, para propietarios de vehículos híbridos y eléctricos.

La titular de Rentas de la Municipalidad, Marcela Gómez, explicó que “todos los vehículos que tengan más de 25 años de antigüedad podrán solicitar la eximición del impuesto automotor mediante una nota formal. Posteriormente, la repartición municipal evaluará cada caso, ya que no todos los modelos ingresan en este beneficio”.

Asimismo, Gómez subrayó que los propietarios de estos vehículos deberán encontrarse al día con el pago del impuesto automotor hasta el 31 de diciembre de 2025 para poder acceder al beneficio.

Autos híbridos y eléctricos

Por otro lado, la funcionaria recordó que los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos en San Salvador de Jujuy cuentan con el beneficio de eximición del pago del impuesto automotor durante los primeros tres años.

Al respecto, señaló que “desde hace años existe una ordenanza que beneficia a los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos, eximiéndolos del pago del impuesto automotor durante los primeros tres años. Para acceder a este beneficio, los interesados deben presentar una nota solicitándolo ante el organismo recaudador, donde se evaluará el requerimiento y, de corresponder, se otorgará la eximición”.

Los interesados pueden presentar la nota de solicitud de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 horas, en la Dirección General de Rentas ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 1328.