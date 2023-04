La Multisectorial de Mujeres sigue acompañando el pedido de justicia en el caso Iara Rueda

El caso de Iara Rueda es un triste recordatorio de la persistente violencia de género en el país y la provincia y la necesidad de seguir trabajando para prevenirla y erradicarla.

Como es el caso de la Corriente Clasista y Combativa quienes buscan que las personas y las comunidades pueden tomar medidas para prevenir la violencia de género, como fomentar una cultura de respeto mutuo y la igualdad de género, educar a las personas sobre los signos de la violencia y cómo buscar ayuda, y apoyar a las víctimas y sobrevivientes.

Integrantes de la C.C.C. están acompañando a la familia de la menor asesinada en las distintas audiencias que se llevan a cabo por el juicio a los responsables de esta muerte en el edificio de Tribunales.

La dirigente de la Corriente Clasista Combativa Claudia Puca comentó, “desde un principio estamos acompañando a Iara, desde el momento que se perdió donde hicimos el acompañamiento durante los 5 días hasta que se lo encontró y seguimos adelante con la lucha en las calles, siempre acompañando a la mamá de Iara y lo que pedimos es justicia ejemplar para no haya más femicidios ni muertes”.

Asegurando por otra parte, “nosotros vamos a seguir acompañando a la madre de Iara, porque necesitamos que acá en la provincia allá justicia porque con este gobierno siempre somos avasallados y siempre nos quieren sacar de las calles, pero nosotros no vamos a dejar las calles porque lo único que hacemos es pedir justicia y acompañar a la madre de Iara, al igual que los padres de todos los femicidios que han sucedido en la provincia”.

A su vez remarcó, “en ese momento no se aplicó código rojo y lo tendrían que haber hecho, porque a lo mejor aún la hubieran encontrado viva ya que la tuvieron varios días cautiva, así que nosotros seguiremos realizando el acompañamiento y apoyando a toda la familia porque lo necesita y desde nuestro sector también estamos pidiendo la prisión perpetua para estas tres personas y que paguen todo el daño que han hecho a la familia”.

Por otra parte, Rosana Cruz mencionó, “estamos aquí en Tribunales y era un momento esperado, además queremos escuchar a la justicia hablar y no es nada fácil el dolor, porque el dolor es como una cadena que no se corta, por ello queremos decir basta a los femicidios, homicidios, suicidios y digo suicidios porque hay casos que son caratulados como suicidio cuando son homicidios o femicidios. Es por eso que tenemos que decir basta y que dejen de naturalizar lo que es la violencia en todo los ámbito, por ello estamos hoy acá haciendo el acompañamiento a la familia Rueda en el pedido de justicia y una condena ejemplar de 50 años para estos criminales que no merecen convivir con las personas, porque ya paso con Iara y mañana me puede pasar a mí, por eso el pedido que realizamos para que esto se deje de naturalizar y que la sociedad tengan más empatía con las mujeres que sufren casos de violencia”.

Luego Cruz recalcó, “los políticos salen hablando de lo que es la violencia e inauguran oficinas, pero después cuando uno va a pedir que te ayuden te cierran las puertas y no te dan soluciones, así que todo eso me parece que es para justificar el dinero que gastan, pero nosotras conocemos a mujeres que siguen llorando y siguen sufriendo cuestiones de violencia y más bien son las organizaciones que siempre están en las calles concientizando, somos nosotras las mujeres que nos organizamos y salimos a las calles a decir basta de toda la violencia y cómo la naturalizan, por eso hoy estamos acá en Tribunales, pero no nos dejan escuchar lo que dice el juez y nos ponen vallas y cuando salimos a la calle nos mandan a la Policía y esto no es así, basta de protegerlos, ellos han asesinado y han matado, nosotras queremos ver la cara de los criminales y que se saquen los barbijos”.

Para concluir expresó, “tenemos que saber más cuáles son los protocolos y que se aplique el código rojo, asimismo también se tiene que enseñar a los niños y debe ser implementado en las escuelas, toda la familia tiene que saber y conocer, por eso es necesario más difusión sobre el que hacer en caso de violencia de género y cuáles son los protocolos y en las escuelas cuando hay violencia del bullying que deben hacer los padres y no corrernos a nosotros con Policías porque no somos criminales, solo salimos a concientizar a la gente para parar un poco el grado de violencia que hay en la provincia de Jujuy, que no es solamente acá en Capital, sino también en la región Norte como ser Yavi donde me tocó trabajar y sé que las mujeres tienen mucho miedo”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ