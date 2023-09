La Multisectorial contra la reforma denunció persecuciones

En conferencia de prensa de la Multisectorial contra la reforma constitucional se refirió a esta situación que están viviendo todas las organizaciones, tanto sociales, gremiales y pueblos originarios.

Además denunciaron que se reactivaron varias causas a integrantes de la Multisectorial, tanto a dirigentes como a trabajadores afiliados a los distintos gremios, como también denunciaron que están recibiendo amenazas.

El secretario general del SEOM Sebastián López comentó, “queremos repudiar en estos últimos días por parte de la justicia, totalmente imparcial han reactivado causas contra varios integrantes de la Multisectorial contra la reforma, lo cual nos llama la atención, después del proceso de lucha que hemos tenido se reactivan causas en el caso particular del SEOM contra 15 integrantes de nuestro sindicato, una causa que ha sido, que ya cayó por el tiempo que pasó, está totalmente caduca, sin embargo la vuelven a reactivar por cuestiones atinentes a una lucha del año 2017 en la zona del Ramal de nuestra provincia, pero no solamente a la dirigencia del SEOM sino también a otras dirigencias que integran la Multisectorial, con lo cual vemos como el gobierno provincial continúa con el esquema de estigmatizar y de criminalizar a los que luchan, vemos que vienen por más contra cada uno de los integrantes de esta Multisectorial contra la reforma”.

Mencionando luego, “así que nos llama poderosamente la atención, lo queremos repudiar no puede ser que aun viviendo todavía en un estado de derecho estas cosas ocurran en nuestra provincia lo cual es totalmente repudiable, es un motivo más para el día de mañana salir con toda la fuerza a seguir luchando contra la reforma, contra el avasallamiento por parte de la Justicia hacia nuestros derechos y por supuesto a favor de mejores salarios para toda la clase trabajadora de nuestra provincia”.

Luego Mercedes Sosa del CEDEMS expresó, “una vez más unificado seguimos en la lucha con las organizaciones sociales, pueblos originarios y sindicatos. Es muy importante mencionar lo que está pasando en la provincia y como dijo el compañero, varios integrantes de la Multisectorial contra la reforma, estamos siendo notificados y reabriendo causas desde años anteriores, en nuestro caso en las organizaciones sociales ha sido llamado el compañero Sebastián Copelo, Juan Chorolque y quien les habla para el día viernes a reconocer una de las causas, pero a su vez nos han llegado otras notificaciones de años anteriores y también seguimos firmes en la lucha contra la reforma que avasalla y sigue queriendo avanzar contra los recursos naturales de la provincia de Jujuy, contra nuestros compañeros maloneros, contra los pueblos originarios y sobre todo con toda la población jujeña”.

Seguidamente Natalia machaca de las comunidades de Yala y Los Nogales manifestó, “quiero resaltar claramente que la persecución en Jujuy no ha cesado en ningún momento y lo vemos claramente con estas medidas que son totalmente anti pueblo y vemos como nuestros compañeros de los diferentes sectores siguen recibiendo contravenciones y amenazas en algunos casos, entonces no podemos hablar de un estado de derecho con tales persecuciones y denunciamos enérgicamente y acompañamos a todos nuestros compañeros que están siendo procesados y que están siendo perseguidos y decimos una vez más, no a la reforma que sabemos que es una reforma inconstitucional e inconsulta la que llevo a la pueblada que se ha levantado en Jujuy, así que vamos a seguir adelante en la lucha y solidaridad con todos los compañeros que están siendo procesados”.

“No solamente estamos por abajo la reforma, sino también por todo lo que está pasando en conjunto a los compañeros docentes que le cierran paritarias y un montón de cuestiones más, así que unidos en la lucha y vuelvo a destacar a las organizaciones sociales, los pueblos originarios y también los compañeros de los gremios de la inter gremial”, agrego la referente.

Por último Cecilia Corregidor de Cuba MTR señaló, “desde el tercer malón de la paz nos unimos a esta lucha y decimos basta de persecución y basta de desalojos, porque si bien los constituyentes, el gobernador Gerardo Morales y los diputados inclusive nos dijeron que no iba a haber desalojos, e incluso salieron en la televisión diciendo que no iba a haber desalojo y que la reforma no traía todos los problemas que nosotros estábamos planteando, pero sabemos ahora que sí siguen habiendo desalojos cada vez más brutales y denunciamos lo que paso en La Quiaca Vieja, en el paraje Los Matos en Palma Sola, lo que está pasando actualmente en Caspalá, así que decimos basta de desalojos y basta de persecución, porque así como persiguen a nuestros hermanos de los sindicatos y de las organizaciones a nosotros las comunidades también nos están persiguiendo a través de los desalojos y también decimos a la Cámara de Diputados de la Provincia de Jujuy que dejen de dar tratamiento al paquete de 30 leyes que dijeron, que no iban a tocar sin embargo. sabemos que el día de ayer, se ha estado tratando en comisión una ley que es la del Ministerio Público de la Acusación donde avalan su reforma y con esto quiero informar a toda la comunidad que no vamos a poder salir nunca más a levantar la voz, lo que es grave y lo que nos dijeron los diputados se lo llevo el viento, con lo cual repudiamos eso y estamos en contra y queremos que todo el pueblo sepa que lo que nosotros decíamos que iba a pasar está sucediendo en estos momentos y van por más”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ