La morosidad de las familias en el país saltó un 400% en un año

El reporte técnico del Banco Central (BCRA) confirmó lo que se siente en la calle y se sufre en el bolsillo: el endeudamiento de las familias argentinas alcanzó niveles inéditos.

Bajo el dogma del ajuste, la capacidad de pago se pulverizó y la mora en préstamos otorgados a hogares trepó un 10,6% entre enero de 2025 y el mismo mes de 2026.

Lo más grave se concentra en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, los últimos salvavidas de una clase media que ya no llega a fin de mes.

La irregularidad en los personales saltó al 13,2%, mientras que en los plásticos la morosidad llegó al 11%.

Los puntos clave del descalabro:

• Mora General: El nivel de atraso en el sector privado subió a 6,4% en enero (un salto de casi 5 puntos respecto al año pasado).

• Garantías en riesgo: Los créditos prendarios (autos) subieron su mora al 6,3% y hasta los hipotecarios empezaron a mostrar signos de fatiga.

• Empresas en la lona: Aunque en menor medida, la mora empresarial subió al 2,8%, duplicando los valores de principios de 2025.

Tasas por las nubes y salarios de miseria

Desde la consultora LCG son claros: las tasas de interés activas siguen siendo prohibitivas (69% anual promedio para personales) frente a salarios que, en el mejor de los casos, están estancados.

Mientras tanto, el ministro Luis Caputo ensaya explicaciones que rozan lo insólito: sostiene que el problema se “moderará” solo si baja la inflación y si los bancos dan plazos más largos.

Una receta de manual para un gobierno que parece mirar la realidad desde un Excel, ignorando que la gente se está financiando fuera del sistema bancario (billeteras virtuales), donde la mora ya roza el 25%.

El laberinto del “pago mínimo”

La presión sobre el consumo es total. Refinanciar el saldo de la tarjeta cuesta, en promedio, un 4% mensual.

Esta dinámica mantiene la tarjeta operativa, pero genera una bola de nieve de intereses que se vuelve impagable, hundiendo a los hogares en un círculo vicioso de deuda y privaciones.