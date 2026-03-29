La ministra Monteoliva hará un balance del Plan Güemes en Salta

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, realizará un balance del Plan Güemes en el Casino de Oficiales la Jefatura de Región IX de Gendarmería Nacional Argentina, en la ciudad de Salta.

Esto es en el marco de una agenda de trabajo que desarrollará en esa provincia y en Jujuy, con eje en el fortalecimiento de la seguridad en zonas de frontera y la coordinación operativa de las Fuerzas Federales.

En ese lugar, además, entregará equipamiento informático destinado a fortalecer las capacidades operativas.