La mediación itinerante del Poder Judicial llevó soluciones consensuadas a Abra Pampa

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy, a través del Departamento de Mediación, continúa fortaleciendo el acceso a justicia en toda la provincia mediante el Programa de Mediación Itinerante, una política institucional que acerca este servicio gratuito a las comunidades del interior.

En esta oportunidad, el equipo integrado por los mediadores Norma R. Bonillo y Salvador Fernández se trasladó a la ciudad de Abra Pampa, Departamento de Cochinoca, donde llevó adelante una jornada de audiencias de mediación destinada a brindar soluciones ágiles y consensuadas a los conflictos planteados por los vecinos.

De esta manera, las personas involucradas pudieron resolver sus diferencias mediante el diálogo, en un ámbito de respeto, confidencialidad y cooperación, con el consecuente ahorro de tiempo y costos que implica evitar un proceso judicial.

Así se observa el compromiso permanente del Poder Judicial de Jujuy con la descentralización de los servicios judiciales y el fortalecimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos, promoviendo una justicia más cercana, ágil y accesible para toda la comunidad.

El Departamento de Mediación, dirigido por el Dr. Martín Jenefes, brinda este servicio de manera gratuita y tiene como uno de sus principales objetivos garantizar el acceso efectivo a justicia, especialmente para quienes residen en localidades alejadas de los principales centros urbanos y que, por razones geográficas o económicas, encuentran mayores dificultades para acceder a los servicios judiciales.

La jornada desarrollada en Abra Pampa fue posible gracias al acompañamiento del Juzgado de Paz de Abra Pampa, a cargo del Dr. Armando Flores, cuya colaboración resultó fundamental para la organización de las audiencias y la atención de los vecinos de la región.

Con iniciativas como el Programa de Mediación Itinerante, el Poder Judicial de Jujuy reafirma su compromiso de acercar la justicia a cada rincón de la provincia, brindando herramientas eficaces para la resolución pacífica de los conflictos y fortaleciendo el acceso igualitario al servicio de justicia.

Atención presencial

Además de las jornadas itinerantes, la comunidad puede acceder al servicio de mediación presencial en la sede del Departamento de Mediación, ubicada en avenida Santibáñez N.º 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy.

El servicio se brinda de manera gratuita, con el siguiente horario de atención:

Lunes a viernes: de 7:30 a 18:00 horas

De esta manera, el Poder Judicial de Jujuy pone a disposición de la ciudadanía un espacio de diálogo que permite resolver conflictos de forma pacífica, rápida y consensuada, evitando en muchos casos la necesidad de iniciar un proceso judicial.