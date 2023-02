La lista Morena se prepara para participar en las elecciones del CEDEMS

La Profesora Mercedes Sosa encabezaría como secretaria general para las próximas elecciones del 31 de marzo por parte de la lista Morena en el Centro de Docentes de Enseñanza Media y superior.

El profesor García de la lista Morena comentó, “con los compañeros de la agrupación venimos planteando una unidad y la necesidad de recuperar el gremio para los docentes que hemos enfrentado y derrotado juntos el fraude de Monteros el año pasado que permitió que podamos tener elecciones el 31 de marzo. Una unidad donde planteamos que conquistamos los derechos con la lucha y con independencia de todos los gobiernos”

Luego agregó el docente, “estamos muy contentos por lo alcanzado con esa unidad y presentar esta alternativa fuerte para realmente recuperar y terminar la lucha que hicimos el año pasado, recuperando el gremio, abriéndolo para toda la docencia y para luchar junto también a los demás trabajadores de otros sectores para enfrentar el ajuste que venimos sufriendo que se expresa en los salarios pero también en comisiones laborales y que lo sufre la gran parte del pueblo trabajador”.

Por otra parte el profesor Diego Machaca mencionó, “nosotros estábamos en un proceso de normalización de nuestra Institución y la delegada normalizadora, la Doctora Amelia de Dios quien ha llevado la voz de los docentes porque acá se ha mantenido reuniones previas y se acordó entre los delegados y los afiliados que esto se tiene que discutir en la asamblea y estamos prácticamente en vísperas de esa asamblea, el miércoles 15 a partir de las 10 de la mañana vamos a discutir acá en nuestro sindicato el plan de lucha y una verdadera recomposición salarial, las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, en este caso no estamos hablando solamente de trabajadores de la educación, sino de todos los trabajadores de la provincia, ha caído en una pauperización lamentable, porque si usted hoy va a ver los colegios aún no están en condiciones, por ejemplo el otro día nosotros denunciamos la falta de sanitización en los tanques de agua para obtener el elemento líquido vital y es realmente lamentable que el gobierno no se ocupe”.

A su vez remarcó, “con el tema de las paritarias nos parece muy importante que se discuta, que de una buena llevemos desde acá una propuesta, un plan de lucha, nosotros no estamos de acuerdo con esto de que se impongan las cifras, aunque el gobierno ya viene haciendo de esto costumbres esto de suspender paritarias y de imponer una cifra, yo creo que esto se tiene que discutir y consensuar una negociación precisamente donde te sentas con la patronal. En esta ocasión no va a ser como en los ciclos lectivos anteriores, no nos olvidemos que anteriormente quien concurría a las negociaciones de paritaria era el señor Monteros y estaba acostumbrado el gobierno a que este señor levante la mano cualquier sea la cifra y ahora no queremos que se cierre la paridad del año pasa donde quedamos desfasado y teniendo en cuenta que hoy la canasta básica y de útiles esta por las nubes, donde un guardapolvo menos de 4.000 pesos no encontrás y quiero que se entienda un proceso de paritarias requiere de discusión, pero se tiene que sacar de una buena vez la imposición unilateral a la que está acostumbrada el gobierno, entonces nosotros si vamos con la propuesta tenemos que entrar a terciar, a negociar, de eso se trata la paritaria y lamentablemente por la experiencia de los años anteriores vamos a decir que el gobierno ha estado acostumbrado a que los sindicatos o los representantes los docentes, más desde el CEDEMS, después salen a decir por los medios de comunicación que se ha logrado un gran esfuerzo que es un mísero 20% y todos sabemos cómo hemos iniciado y cómo estamos hoy con los salarios desfasados por la inflación y creo que esto se va a terminar”.

Además agregó, “hemos conseguido con nuestra lucha por ejemplo no pasar a planillas complementarias a numerosos colegas, también hemos conseguido, por ejemplo de que gobierno reconozca que tiene que mandar los insumos necesarios para que se saniticen los establecimientos. No puede ser que las cooperadoras carguen con todo con lo poco que pueden aportar los padres, yo he denunciado también el caso donde algunos colegios por el pago específico de dinero en la cooperadora para cursar la materia de educación física en el Regimiento de Infantería Mecanizado 20 y el Estado no se hace cargo de eso, pero si salen a decir que hacen bien las cosas y que en el Ministerio de Educación está todo ordenado y sabemos los innumerables problemas que ha causado la grilla docente y ahora el UOM ya salieron los colegas de primaria a denunciar masivamente las irregularidades que lamentablemente siguen con falencias muy graves y prontamente va a salir el UOM del Secundario y del Terciario y va a ocurrir lo mismo porque no han dejado asumir a los vocales que han sido electos, es decir que ellos se quejan porque no hay recursos humanos y pedimos que esto se regularice antes que comience el ciclo lectivo 2023”.

Mientras que otro referente denunció, “hay colegios como el Provincial de Comercio N° 2 de Palpalá que se está cayendo los techos, hay colegios como el Secundario 47 de Tilcara que no tienen un edificio acorde y que los chicos están tomando clases en condiciones paupérrimas, todo esto hay que revisar, vuelvo a convocar acá toda la docencia que nos citemos acá en nuestra casa, es necesario unificar un plan de lucha para salir a la calle y decirle de una buena vez por todas al gobierno que no estamos dispuestos en este ciclo lectivo 2023 a que nos impongan”.

Luego el profesor Andrés García expresó, “tenemos por un lado miles de docentes que tienen que trabajar cada vez más y ganar menos, no llegar a fin de mes, por otro lado tenemos miles de docentes que no pueden entrar al sistema educativo y en muchos casos con 2 o 3 títulos trabajan en la feria con changas para poder mantenerse. Creemos que los salarial tiene muchísima relación, con eso tenemos uno de los básicos más bajos del país, si lo comparas con otras provincias como Santa Fe, Córdoba y Salta estamos bajísimo con pérdidas con respecto a la inflación en los últimos 6 años, entonces retomando lo que decía el compañero para que no haya imposición unilateral lo que tiene que haber y por lo menos desde nuestro punto de vista es un plan de lucha unificado de todos los gremios estatales y docentes, ahí está la fuerza, en la unidad de los docentes y los estatales para encarar esta paritaria y dar a torcer el brazo al gobierno y conquistar un salario que supere la inflación”.

Para finalizar el profesor remarcó, “ahora estamos esperando la oficialización que se va a producir mañana, la cual ha establecido la delegada normalizadora y lo ha ejecutado la Junta Electoral. Esperamos que sea una jornada democrática ya que acá no hubo una representación genuina de los docentes porque quien estaba como secretario general jamás ha convocado a una asamblea y ahora la volvemos a realizar, por lo que convocó a todos los colegas que se acerquen a verificar el padrón para que sea una campaña y un encuentro de propuestas, que realmente la docencia reivindique su rol protagónico que tiene en la sociedad de educar, así encontremos un rumbo porque lamentablemente como estamos ante este ajuste donde el reclamar pareciera ser un delito pero no lo debemos permitir ya que estamos bajo el amparo de la Constitución Nacional y Provincial, así que vamos a ejercer nuestro derecho para recuperar nuestro sindicato, asimismo tenemos que recuperar el rol protagónico del docente en la sociedad y con la elección del 31 nuestro sindicato va a quedar normalizado y el sindicato se pondrá de pie con todo el colectivo docente”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ