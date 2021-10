La lista ganadora en el Centro Vecinal del barrio 9 de Julio denuncian que les anularon las elecciones

La electa presidente del Centro Vecinal del barrio 9 de Julio de San Salvador de Jujuy, denunció irregularidades en las elecciones pasadas donde expresan que ganaron lícitamente dicha elección.

La ganadora de las últimas elecciones realizadas en el Centro Vecinal del barrio 9 de Julio, Nara Camberos comentó, “la lista que fue la organizadora de las elecciones, que es la lista Verde, presento una impugnación que es increíble porque ellos fueron quienes organizaron las elecciones, dado que fueron y son la comisión saliente”.

Explicando además, “también presentaron su lista, así que estuvieron en todos los ámbitos avalados por Fiscalía de Estado, nosotros dimos a conocer todas estas irregularidades antes de las elecciones y después ellos dilataron está situación y ahora nos anularon las elecciones sin argumento legal, realmente sorprende porqué nosotros no estuvimos en ninguno de los ámbitos organizativos, solamente presentamos la lista, ellos fueron quienes organizaron todo y es como que se impugna algo que ellos organizaron y eso es lo que está pasando en el barrio, no nos dejaron asumir y piden que volvamos a elecciones nuevamente”.

Con respecto a la incertidumbre de las elecciones detalló, “el fiscal Miranda faculta una vez más a esta comisión saliente para que vuelva a organizar las elecciones que es algo increíble porqué va a volver a pasar lo mismo, van a volver a presentar la lista y van hacer las cosas como ellos quieren y si no vuelven a ganar me imagino que van a volver y anular. Las elecciones se llevaron a cabo el día 4 julio y como les dije antes estaba organizada por la comisión saliente que también ellos mismo fueron la Junta Electoral y presentaron su lista, estuvieron juez y parte, nosotros dimos a conocer esto al fiscal Miranda a través del señor Vidaurre y nunca nos respondieron solo cuando ya ganamos la elección que fue insólita porque nosotros pedíamos que se haga un empadronamiento de todos los vecinos del barrio y no se hizo, hubo solamente 120 personas de las de 7.000 personas que somos en el barrio fueron las facultadas para votar, de esas 107 personajes 2 personas de cada familia, en total 300 personas podían votar y nos eligieron por 74 votos a nosotros, ganamos por 24 votos de diferencia y ahora cual es la razón para anular las elecciones no hay ninguna razón legal, ellos solamente dicen que en nuestro grupo hay gente que no corresponde, legalmente no hay nada solamente”.

En cuanto al modo de actuar de la justicia remarcó, “nosotros queremos que la justicia actúe y que sea justa porque vemos que es imparcial, nosotros no tenemos la solvencia que la justicia nos debería brindar, no tenemos justicia, nos impugnan las elecciones sin haber participado en el armado de las mismas es decir que, como que se impugnan ellos mismos las elecciones, ellos fueron quienes armaron todo, tanto la comisión saliente como Fiscalía de Estado, fueron los que organizaron y dirigieron toda esta situación y posiblemente se deba a que ellos son punteros políticos de Lisandro Aguiar y del gobierno de turno creo que pasa por ahí y como nosotros no tenemos ninguna relevancia política respetamos lo que dice el estatuto que tenemos que ser neutrales, así que creemos que es eso lo que está pasando”.

Para finalizar destacó, “el presidente saliente del centro vecinal es un puntero político el en las elecciones estuvo repartiendo mercadería en su hogar pero ahí él es dueño de hacer lo que él quiera que está bien pero a lo que nosotros nos llama la atención es que a nosotros nunca nos quiso entregar las llaves ni tampoco nunca reconoció que nosotros habíamos ganado y hoy nos está atropellando no solamente a nosotros sino a todos los vecinos y a la democracia en sí, por qué todo fue democrático digitado por ellos mismos entonces ese es el motivo por el cual estamos haciendo el reclamo y pidiendo que por favor se haga una junta imparcial de vecinos para que realmente haya una elección más democrática y que todo esté participen y sea más transparente y no opacadas por el poder de turno”.