La Libertad Avanza propone corregir una falla del sistema parking que perjudica a conductores

El concejal Gustavo Martínez presentó un proyecto para que la aplicación móvil deje de bloquear dársenas vacías y permita que los nuevos usuarios puedan abonar el servicio sin inconvenientes.

El concejal señaló que presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de subsanar una marcada deficiencia operativa en el sistema de estacionamiento medido de la ciudad.

Si bien Martínez señaló que el estacionamiento tarifado es una herramienta clave para ordenar el tránsito y garantizar la rotación vehicular en el espacio público, advirtió que la aplicación actual presenta una falla informática recurrente que afecta directamente a los vecinos.

El problema de las dársenas bloqueadas es un inconveniente técnico que ocurre cuando un conductor retira su vehículo de una dársena numerada, pero olvida finalizar la sesión en la aplicación móvil. Al quedar el espacio abierto, el sistema informático lo sigue considerando «ocupado».

“Esta situación genera un perjuicio inmediato para el siguiente conductor que intenta estacionar en ese lugar”, explicó Martínez. “Al querer registrar su vehículo y pagar la tarifa, el sistema rechaza la operación. Esto les impide cumplir con la obligación de abonar y los deja expuestos a multas injustas por un error del propio sistema”.

El proyecto presentado insta al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito, a realizar las gestiones técnicas necesarias ante la empresa concesionaria del servicio para corregir este error de manera inmediata.

Con esta medida, el bloque libertario busca garantizar un servicio informático eficiente que no castigue al usuario, asegurando una convivencia vial justa y ordenada.