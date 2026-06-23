La Legislatura sesionará este miércoles a las 10

Las autoridades de la Cámara de Diputados, junto a los presidentes de los distintos bloques parlamentarios reunidos en la Comisión de Labor Parlamentaria, acordaron convocar a la 6° Sesión Ordinaria, que se realizará este miércoles 24 de junio a partir de las 10 horas.

Entre los principales temas incluidos en el Orden del Día se destaca el tratamiento del proyecto de ley de Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal de la Provincia de Jujuy, que cuenta con despachos favorables de las comisiones de Finanzas y de Legislación General.

Asimismo, los legisladores abordarán diversas iniciativas, entre ellas los proyectos de ley de Hora Silenciosa, la incorporación de placas conmemorativas para ex combatientes de Malvinas en establecimientos educativos de la provincia y la modificación de la Ley Nº 5273 del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

También figura en el temario el tratamiento de Proyectos de Resolución vinculados a la postulación del Lic. Antonio Durbal Carrizo para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº 6131.

Por otra parte, se analizará una iniciativa impulsada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género mediante la cual se expresa preocupación y rechazo al proyecto sobre Falsas Denuncias presentado por la senadora nacional Carolina Losada, así como a otras propuestas legislativas de similar contenido.

El Orden del Día se completa con diversos proyectos de declaración de interés impulsados por legisladores de los distintos bloques que integran la Cámara.