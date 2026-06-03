La Legislatura sesionará este jueves a las 10 horas

Las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de los bloques parlamentarios decidieron en reunión de Labor Parlamentaria, realizar este jueves 4 de junio, a partir de las 10 horas, la 5° Sesión Ordinaria.

Entre los principales temas previstos en el orden del día figuran el tratamiento del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley Nº 6.486 del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Jujuy.

Además, la creación de la municipalidad de Súsques y el pedido de acuerdo para la designación del abogado Javier Gronda como presidente del Directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones.

Asimismo, la Cámara abordará iniciativas vinculadas a la situación laboral y escalafonaria de agentes de la administración pública provincial y el convenio del programa “Ahora Jubilados y Pensionados”, suscripto entre el Gobierno de la provincia y Banco Macro S.A.