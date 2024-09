La Legislatura reglamentó el Sistema Provincial de Seguros de Salud para Extranjeros

En la 12va Sesión Ordinaria, la Legislatura de Jujuy aprobó la Ley Nro. 6.415 de reglamentación del Sistema Provincial de Seguros de Salud para Extranjeros.

La normativa tiene su origen en la Ley Nro. 6116, aprobada en el año 2019 y que tenía por objeto establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la prestación del servicio público provincial de salud a personas extranjeras que permanezcan en forma transitoria en el territorio de la provincia.

De esta forma, la nueva Ley establece el cobro de aranceles en los centros de salud y hospitales públicos provinciales a los extranjeros residentes transitorios y precarios, que deberán solventar las erogaciones de la atención que demandes a través de un seguro de salud en el ámbito local o, ante la falta de éste, por sí mismos considerando los valores vigentes establecidos en el nomenclador arancelario del Instituto de Seguros de Jujuy. Asimismo, se considera que en el caso de emergencia médica que implique riesgo de vida para el paciente, la atención médica deberá ser garantizada sin quedar supeditada al pago de arancel.

Al respecto, el miembro informante, Omar Gutiérrez, detalló en su momento se propuso realizar un convenio entre Jujuy y otros estados nacionales para que se establezca un sistema de reciprocidad, de tal forma que los jujeños que cruzan la frontera y están en otros países tengan el mismo trato. Se intentó y no se pudo llevar delante de forma adecuada. Este proyecto viene a darle operatividad a una Ley aprobada, simplemente considerar que el sistema de salud al que nosotros accedemos no es que sea gratis, lo pagamos todos, los jujeños, los argentinos a través de un sistema solidario y distributivo, pero que tiene un costo. Asimismo, Santiago Jubert, presidente del Bloque Frente Cambia Jujuy, manifestó en el 2019 no se avanzó porque se generó un convenio de reciprocidad que nosotros siempre hemos cumplido, pero que el país vecino (Bolivia) jamás cumplió. Trabajamos mucho, fuimos prudentes en los tiempos y hoy necesitamos la reglamentación. No es tener nada en contra de los hermanos bolivianos (), pero necesitamos ordenar nuestra salud y darles garantías a los jujeños.

De igual manera, la Cámara aprobó la Ley Nro. 6.416 de colocación de pictogramas de accesibilidad en unidades de transporte de pasajeros para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidades que manifiestan dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.

Enmarcado en las disposiciones de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, instituye que las empresas de transporte automotor de pasajeros deberán utilizar y colocar en las unidades pictogramas que faciliten la accesibilidad de información a personas con discapacidad. De igual manera, establece que el Poder Ejecutivo estará a cargo de diseñar y proporcionar los modelos de señalización que faciliten la anticipación y comprensión del entorno para ser colocados, también, en terminales de ómnibus, paradas de colectivos y cualquier otro espacio de utilización del transporte público de pasajeros.

También, la Legislatura sancionó la Ley Nro. 6.414 de adhesión al Título II de la Ley Nacional Nro. 27.743 de Régimen de Regularización de Activos, medida nacional tendiente a liberar a los declarantes de tributos que hayan omitido ingresar en esta jurisdicción.

En este sentido, se reconocen a los sujetos que adhieran al Régimen de Regularización de Activos diferentes beneficios en relación al impuesto a los Ingresos Brutos, como así también del impuesto de Sellos, garantizando la confidencialidad de datos y la información brindada por los contribuyentes en línea con las disposiciones del Código Fiscal de la provincia. La normativa busca beneficios en el incremento de la recaudación fiscal, lo que permitirá destinar mayores recursos en beneficio de los jujeños; la formalización de la economía fomentando la transparencia y competencia de mercado; y el fortalecimiento del sistema financiero local, creando un entorno más seguro y transparente que favorecerá la llegada de inversiones a la provincia, generando empleo y desarrollo económico.

Al respecto, Carlos Haquim, diputado de Primero Jujuy, señaló entiendo que cuando nación invita a las provincias a hacer una adhesión no nos queda otro remedio que adherir, porque si no el esquema que lleva adelante este gobierno podemos sufrir consecuencias que afectarían aún más a los ciudadanos de esta provincia. () Está hecha para grandes capitales, para el camino que nos marca este gobierno nacional de hacer las cosas para la timba financiera, para aquellos que violaron la Ley, que ocultaron, que han delinquido y que hoy con una Ley Nacional quedan exceptuados de cualquier tipo de pena. No nos vamos a oponer a la adhesión porque necesitamos los jujeños no ser penalizados por un gobierno nacional penalizador, que impone a las provincias como nos ha venido imponiendo todo este tiempo; pero que quede claro que es una situación irregular.

Para finalizar, la Cámara reconoció la labor artística, el aporte a la cultura y la trayectoria de la escultora Marta Fassinato y del artista plástico Juan Carlos Entrocassi. De igual manera, declaró de Interés Legislativo los 109 años de la creación de la Biblioteca Popular Sarmiento de la localidad de La Quiaca; el primer encuentro de Estudiantes Emprendedores; el Festival Arte Suri; el primer congreso del NOA en Perspectiva de Infancias y Adolescencia; entre otros.

Homenaje a Luis Grenni y Héctor Enrique Medina León

En Cuestiones Previas al Orden del día, los legisladores manifestaron su pesar por el fallecimiento de Luis Grenni y Héctor Enrique León, referentes de la historia y la cultura provincial.

Carlos Haquim manifestó estos últimos días nos han dejado dos ciudadanos jujeños a los cuales el resto de los jujeños les debemos un homenaje. Trabajaron mucho en su vida por el rescate de nuestra historia, por el estudio, miembros del Instituto Belgraniano, del Instituto Gemesiano. En su vida llevaron adelante muchas acciones que, incluso, tuvieron que ver con la Ley Nacional de la Bandera de la Libertad Civil en reconocimiento a nuestro símbolo patrio. De igual manera, Mariela Ortíz señaló nos sumamos al homenaje por las trayectorias vertidas de quienes fueron, por toda la trayectoria y sobre todo por el aporte que dejaron a la provincia, a la historia de Jujuy y a poner en valor el protagonismo en las gestas libertarias.