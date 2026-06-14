La Legislatura fue sede del Seminario de Milicianos FASTA, Región Norte

Con la participación de jóvenes universitarios provenientes de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, la Legislatura de Jujuy fue sede del Seminario de Milicianos de la Región Norte denominado “La Argentina que yo quiero”, una propuesta de formación, reflexión y compromiso ciudadano impulsada por el movimiento universitario católico Ruca Cunumí-FASTA.

La actividad se desarrolló en el recinto de sesiones y en el Salón Marcos Paz, donde estudiantes de distintas regiones del país trabajaron durante el fin de semana en el análisis de problemáticas sociales, políticas y comunitarias, con el objetivo de elaborar propuestas concretas para aportar al debate público y a la construcción de una Argentina mejor. Bajo la consigna de convertirse en “legisladores por un día”, los participantes debatieron iniciativas que posteriormente fueron presentadas ante autoridades y legisladores provinciales.

En el marco del encuentro se dio lectura a la Resolución N.º 963-PJ-2026, mediante la cual la Legislatura declaró de interés legislativo el Seminario de Milicianos Región Norte “La Argentina que yo quiero”. La iniciativa fue impulsada por diputados del Frente Jujuy y lleva la firma del vicegobernador, Alberto Bernis, y del secretario parlamentario, Martín Luque.

Participaron de la actividad los diputados provinciales Mariela Ortiz, Agustina Guzmán y Adriano Morone; el secretario de Trabajo y Empleo de la Provincia, Freddy Berdeja; el presbítero David Bertinetti; la jefa nacional del movimiento, Candelaria Martín; el jefe regional Daniel Díaz; el jefe de la Región Norte de Ruca Cunumí, Mateo Ramírez Mansilla; la jefa de Universitarios del Norte, Nara Bertero; además de estudiantes de distintas provincias argentinas.

Durante la ceremonia de apertura, el diputado provincial Adriano Morone destacó el compromiso de los jóvenes que eligieron dedicar un fin de semana largo al debate y la construcción de propuestas para el futuro del país. En esa línea, consideró que “estar un fin de semana largo debatiendo y discutiendo cuestiones que tienen que ver con el futuro de nuestro país es realmente muy valorable”, al tiempo que felicitó a los organizadores por el esfuerzo realizado para concretar el encuentro.

El legislador remarcó además la importancia de generar espacios de participación juvenil y señaló que la Legislatura viene impulsando una política de puertas abiertas a través del programa Legislatura Joven. En ese marco sostuvo que “los jóvenes tenemos que animarnos a ser protagonistas, a debatir, a pensar y a plantear ideas”, y afirmó que frente a los profundos cambios que atraviesa el mundo, “la mirada y el aporte de los jóvenes no solo son importantes, sino imprescindibles”.

Respecto del trabajo realizado por los participantes, explicó que las propuestas debatidas durante el seminario buscan transformarse en iniciativas concretas. En ese sentido, expresó que “el objetivo es que todo lo que debatieron y pensaron pueda transformarse en ideas concretas que se puedan llevar adelante”.

Por su parte, la diputada provincial Agustina Guzmán valoró la realización de la actividad durante un día domingo y destacó el compromiso demostrado por los jóvenes participantes. La legisladora manifestó que “es una gran alegría estar debatiendo y proponiendo ideas con jóvenes no solo de Jujuy, sino también de otras provincias”, y consideró que este tipo de encuentros constituyen espacios fundamentales para fortalecer la participación juvenil.

Guzmán explicó que la apertura de la Legislatura para el desarrollo del seminario responde a la misma lógica de trabajo impulsada desde el programa Legislatura Joven. En ese contexto afirmó que “creemos en la participación de los jóvenes y en que deben seguir proponiendo y formándose para ser ciudadanos críticos”, destacando además que las propuestas elaboradas durante la jornada serán recepcionadas por los legisladores provinciales.

La diputada también resaltó el compromiso observado en los participantes y sostuvo que “nos anima a redoblar esfuerzos y el compromiso al ver tantos jóvenes involucrados para cambiar realidades y seguir transformando nuestro país”.

En representación de los organizadores, el jefe de la Región Norte de Ruca Cunumí, Mateo Ramírez Mansilla, explicó que el encuentro reunió a jóvenes universitarios católicos de distintas provincias argentinas con el objetivo de reflexionar sobre las problemáticas actuales del país y elaborar propuestas orientadas al bien común.

Ramírez señaló que la iniciativa busca impulsar la participación activa de los jóvenes en la construcción de propuestas para el futuro de la Argentina. En ese sentido expresó que “queremos tomar un nuevo camino con la Argentina que queremos”, y explicó que los participantes trabajaron sobre diversas problemáticas con la intención de presentar soluciones concretas ante la Legislatura.

El referente juvenil detalló que asistieron delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y de las provincias que integran la Región Norte, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Chaco. Asimismo, explicó que los participantes fueron distribuidos en distintos gabinetes temáticos, donde analizaron problemáticas específicas de acuerdo con sus áreas de interés y formación.

Según indicó, “cada grupo trabaja sobre una problemática distinta y viene a presentar una propuesta de solución”, mientras que las iniciativas elaboradas durante el seminario quedarán a disposición de los legisladores provinciales para su consideración.

Finalmente, Ramírez destacó que el propósito del encuentro es que las propuestas no queden únicamente en el ámbito académico o de debate, sino que puedan convertirse en acciones concretas. En ese sentido señaló que las ideas presentadas podrán servir como insumo para futuras iniciativas legislativas o transformarse en proyectos impulsados por organizaciones y fundaciones vinculadas al movimiento.