La Legislatura de Jujuy aprobó asistencia fiscal al comercio, la Hora Silenciosa y nuevas medidas para deudores alimentarios

La Legislatura de Jujuy llevó a cabo la 6.ª sesión ordinaria y sancionó las leyes de Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio de la Provincia, Hora Silenciosa e Incorporación de Placas Conmemorativas para Excombatientes de Malvinas en establecimientos educativos, junto con la modificación de la Ley N.º 5273 de Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En cuestiones previas, la Legislatura aprobó la Resolución N.º 13/26, impulsada por el diputado Santiago Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece, que solicita a los legisladores nacionales promover la eliminación del IVA sobre el servicio de energía eléctrica. La medida busca reducir el costo de las tarifas, aliviar la economía de las familias y los sectores productivos, y favorecer un acceso más equitativo a este servicio esencial.

La sesión fue presidida por el vicegobernador Alberto Bernis. Durante la jornada parlamentaria también se dio lectura y se giraron a las distintas comisiones proyectos de ley, despachos de comisión, proyectos de resolución, declaración y solicitudes de informes, entre otras iniciativas legislativas.

Entre las normas sancionadas se encuentra la Ley N.º 6512, de Régimen Transitorio de Asistencia Fiscal al Comercio de la Provincia de Jujuy, que tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio de alivio fiscal destinado a pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que desarrollan actividades comerciales en el territorio provincial.

En la presentación del proyecto, la miembro informante, María Teresa Agostini, sostuvo que la iniciativa se enmarca en un conjunto de medidas de alivio fiscal que el Gobierno de la provincia viene implementando desde hace varios años, destinadas a distintos sectores productivos en un contexto de crisis económica asociada en parte a decisiones de alcance nacional. Estas políticas incluyen exenciones, reducciones impositivas y estabilidad fiscal para actividades como la producción primaria, la industria manufacturera, el transporte urbano e interurbano, la hotelería, el turismo y la construcción, además de incentivos para la formalización de contribuyentes.

En este marco se presenta un Régimen Transitorio de Asistencia al Comercio, orientado a pequeños comerciantes de la provincia, que incluye a monotributistas de las categorías A a la K —con un tope de facturación anual de aproximadamente 108 millones de pesos— y a contribuyentes del régimen general categorizados como microempresas por la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Economía.

El esquema contempla alivios en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. En Ingresos Brutos, se establece una exención del 100 % para las categorías A a C (alrededor de 10.000 contribuyentes) y una reducción del 50 % para las categorías D a K. En el impuesto Inmobiliario, se dispone el diferimiento de los anticipos durante la vigencia de la norma para su aplicación al ejercicio 2028, con posibilidad de inclusión en planes de financiación o moratorias especiales.

En el impuesto de Sellos, se prevé una exención del 100 % para contratos de locación comercial y para la constitución de derechos reales como hipotecas o avales. A esto se suma la suspensión de ejecuciones fiscales en trámite y la no aplicación de nuevas medidas, incluidos los embargos judiciales.

El proyecto incorpora herramientas financieras complementarias orientadas a facilitar el acceso al crédito de las microempresas, mediante la articulación con el Banco Macro y el Banco Nación. Estas incluyen líneas de financiamiento con tasas subsidiadas —con intervención del Estado provincial para reducir el costo del crédito— y disminución de intereses, lo que permite ubicar las tasas en torno al 12 %. A su vez, estas operatorias cuentan con el respaldo de FOGAJUY.

La vigencia del régimen será hasta el 31 de diciembre de 2026, con facultades para su prórroga por parte del Poder Ejecutivo. Su aplicación comenzará a partir del primer día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial.

En cuestiones previas, y a solicitud de los legisladores debido a la presencia de veteranos de Malvinas en el recinto, la Cámara aprobó el tratamiento y posterior sanción de la Ley N.º 6511.

La norma dispone la incorporación de una placa conmemorativa en los establecimientos educativos de nivel primario y secundario de la provincia donde hayan cursado sus estudios excombatientes de la Guerra de Malvinas. Las placas deberán contener los datos de los soldados conscriptos, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que participaron activamente en las acciones bélicas desarrolladas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, como una forma de honrar y reconocer su trayectoria, compromiso y esfuerzo. Asimismo, se establece que serán colocadas en el ingreso de cada institución educativa.

El diputado Diego Rotela, miembro informante del proyecto, señaló que la iniciativa forma parte de una política sostenida de reconocimiento a los veteranos, que incluyó avances como la actualización del régimen de pensiones, su incorporación a la obra social provincial, la identificación de su condición de excombatientes en las partidas de nacimiento y defunción, y el acompañamiento a distintos espacios de memoria vinculados a la causa Malvinas.

Tras la aprobación de la norma, los legisladores saludaron a los veteranos presentes en el recinto, quienes acompañaron el tratamiento de la iniciativa. Durante el debate también se planteó la importancia de convocar a los familiares de los 15 jujeños caídos en la Guerra de Malvinas, con el objetivo de conocer su situación actual y evaluar posibles acciones de acompañamiento y asistencia en reconocimiento al sacrificio realizado por sus seres queridos en defensa de la Nación.

También en el marco de las cuestiones previas, los legisladores abordaron la situación de las tarifas de energía eléctrica. En ese contexto, el bloque Jujuy Crece, a través del diputado Santiago Jubert, puso a consideración de la Cámara y obtuvo aprobación la Resolución N.º 13/26, mediante la cual se solicita a los diputados y senadores nacionales impulsar las acciones legislativas, administrativas y presupuestarias necesarias para disponer la eliminación total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el suministro de energía eléctrica en todo el territorio nacional. La iniciativa tiene como objetivo reducir el costo final del servicio, aliviar la carga económica de los hogares y las unidades productivas, y garantizar un acceso más equitativo a un servicio considerado esencial.

En ese sentido, el diputado Rubén Rivarola propuso que la Comisión de Obras y Servicios Públicos convoque a un plenario de comisiones para analizar la problemática y recibir a representantes de la empresa EJESA. La moción fue aprobada por el cuerpo y se determinó que los presidentes de los distintos bloques legislativos acuerden la fecha y el horario de la convocatoria a las autoridades de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica en la provincia.

Asimismo, se aprobó la Ley N.º 6514, que modifica la Ley N.º 5273 – Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Con esta norma, las personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Jujuy no podrán obtener ni renovar la Licencia Provincial de Conducir mientras subsista su condición de morosidad.

Por otra parte, se aprobó la Resolución N.º 14 para la integración del Lic. Antonio Durbal Carrizo al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, conforme a lo dispuesto en la Ley Provincial N.º 6137.

Los legisladores aprobaron también la Ley N.º 6513, que establece la denominada “Hora Silenciosa” en el ámbito de la provincia de Jujuy, con el objetivo de garantizar el derecho a la inclusión y la protección social e integral de las personas con trastorno del espectro autista y otras condiciones que presentan alteraciones en el procesamiento sensorial. La iniciativa dispone la reducción significativa de estímulos sonoros y lumínicos en determinados espacios, a fin de facilitar el acceso y la permanencia de personas para quienes estos entornos pueden resultar hostiles o difíciles de comprender.

La medida será implementada en hipermercados, establecimientos comerciales y otros espacios de concurrencia pública durante un período de 60 minutos diarios, de lunes a domingo, en horarios matutinos y vespertinos. También alcanzará a las oficinas dependientes del Estado provincial. Asimismo, la ley establece que los establecimientos comerciales comprendidos deberán contar, como mínimo, con dos protectores auditivos certificados destinados a personas con trastorno del espectro autista.

La Cámara de Diputados aprobó también la Resolución N.º 15, mediante la cual la Comisión de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género de esta Legislatura expresa su preocupación y rechazo al proyecto de “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada y a todos los presentados en los ámbitos legislativos vinculados con esa temática.

Por último, se aprobaron diversas iniciativas de declaración de interés legislativo, entre ellas la jornada institucional que se realizará el próximo 29 de junio en el Salón Marcos Paz de la

Legislatura, con la participación del Síndico General de la Nación (SIGEN). La actividad estará destinada a funcionarios provinciales, legisladores y público interesado en la temática.

También se aprobaron la declaración de interés del libro Manuel Eduardo Arias – La Otra Independencia desde el Norte Grande y Profundo, del autor Dante Paúl Álvarez Dodi; el beneplácito y reconocimiento institucional por la inauguración y apertura del ciclo lectivo correspondiente a la primera cohorte de la Carrera de Medicina de la Provincia, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy; y la declaración de interés legislativo de la obra musical Omaguaca Orquestal, del músico jujeño José Simón y la Camerata Omaguaca, por su significativa contribución al patrimonio cultural de la provincia, entre otras iniciativas.