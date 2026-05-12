La Legislatura avanzó en el tratamiento de proyectos sobre ciberbullying y acoso escolar

En el Salón Marcos Paz, la Comisión de Educación se reunió para trabajar en distintos proyectos vinculados al ciberbullying, el bullying y el acoso escolar.

Durante el encuentro, la comisión tomó conocimiento de las respuestas remitidas por el Ministerio de Educación y sus equipos técnicos respecto de las iniciativas presentadas por los diputados. En ese marco, los legisladores resolvieron cursar una invitación formal a la ministra de Educación, Daniela Alejandra Teseira, para que asista a la Legislatura a profundizar el análisis de los proyectos y exponer los fundamentos del ministerio.

La presidenta de la comisión, María Teresa Ferrín, señaló que algunos de los proyectos presentados plantean la necesidad de un protocolo de actuación, cuando ese instrumento ya existe y está en funcionamiento en las escuelas. Asimismo, indicó que también se convocará a los diputados autores de las iniciativas que no integran la comisión, para que participen del intercambio junto a las autoridades educativas.

Los legisladores debatieron también sobre la disminución de la matrícula en escuelas del norte provincial, particularmente en establecimientos rurales, en el contexto del descenso de la natalidad registrado a nivel mundial, nacional y provincial. En ese sentido, Ferrín señaló que el diputado Gastón Remy solicitó analizar estadísticas sobre las causas del fenómeno, «que seguramente son multicausales; no hay una sola causa que produzca el hecho de que la gente de las zonas rurales se vaya más a los centros poblacionales».

«Son temas importantes. Lo más contundente de la reunión es que le vamos a solicitar a la ministra su presencia con el equipo técnico para que podamos charlar, ver los proyectos y también hacer nuestros aportes para colaborar», concluyó Ferrín.