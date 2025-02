La Justicia mendocina sigue en deuda con la familia de Nataniel Guzmán, el abogado jujeño desaparecido en esa provincia

Hoy 27 de febrero de 2025 se cumplen 25 meses, es decir 2 años y un mes que la Justicia de la provincia de Mendoza le debe la respuesta a los familiares, como viene ocurriendo con otros casos de personas desaparecidas en democracia.

En el caso de Silvia Saavedra, la madre de Nataniel sigue pidiendo respuestas por parte de la Justicia y señaló que, “la justicia está en deuda durante estos 2 años y 1 mes de desidia, de inmoralidad, de incapacidad de investigar”.

Planteo que, “ante lo terrible que es la desaparición de un ser humano y en democracia, yo me pregunto si el fiscal Pirrello, si jefe de fiscal Guzzo, el procurador Gulle, empleadores de mi hijo, a los vocales del Poder Judicial, la ministra de Seguridad, el gobernador Cornejo y todos quienes tienen que velar para que la República no se convierta en republiqueta”.

Mencionando a la vez que, “sin un Poder Judicial con jueces y fiscales probos, la democracia se desvanece, lo que nunca se desvanecerá es mi fuerza y esperanza que me da mi fe en Tata Dios y mi Madre Tierra para continuar exigiendo justicia por Nataniel, a veces me pregunto ¿podrán conciliar el sueño? ¿sus conciencias qué les dirá? porque les advierto que la cáscara no los protege y porque la verdad siempre puja para salir”.

Luego cuestionó al respecto, “por más que se la quiera ocultar y es increíble o quizás mi capacidad de comprensión no se adecua, no es compatible con la impunidad, quisiera que el fiscal Pirrello me pudieran responder, ¿qué medidas reales, de utilidad para la investigación salió de Ud.? Como puede ser que si no presentamos notas para pedir medidas o agilizar respuestas a tramites solicitados, Ud. ni se inmute. No comprendo que desde hace un año venimos con el Dr. Pablo Brennam para que Google pueda brindar información de la cuenta, dado que ustedes en febrero 2023 no lo pudieron abrir, no comprendo porque con tanta tecnología como dijo el procurador Gulle que tienen, con toda la capacitación que diera el Ing. Ariel Garbaz para geolocalizar el celular de Nataniel que estuvo activo 7 días, con los idóneo investigadores que según el comisario Vega y ministra Rus dicen tener, con todo ello que alguien por favor me explique ¿porque 25 meses de impunidad.?

Por último agregó Saavedra, “agradezco y pido a mis amigas del alma, conocidos, amigos de Nataniel y periodistas que no nos abandonen. Que Nataniel Guzmán este presente hoy hasta que tenga la justicia que merece”.

Dr. Pablo Brennam

El abogado de Nataniel, Dr. Pablo Brennam se refirió al caso que lleva a su cargo como abogado de la familia y explicó sobre los últimos requerimientos de la causa.

El profesional letrado señaló el letrado, “la causa de Nataniel a la fecha está en un impasse, podríamos decir de algún modo estamos esperando eh resultados de una requisitoria que se hizo a la empresa Google LC, con sede en Estados Unidos para que se nos permita y se nos habilite acceder a las cuentas de Gmail de Nathaniel, sobre todo a los efectos de poder eh ingresar a su Google Maps y en base a eso con el historial de ubicaciones intentar dar con mayor precisión la última ubicación de Nataniel o de sus últimos movimientos para afinar un poco, el radio de búsqueda”.

Sobre los anteriores procedimientos realizados dijo, “puntualmente se han hecho múltiples allanamientos en la zona, se ha intentado de mil maneras achicar el radio de búsqueda, pero con resultados infructuosos, que no dio resultados”.

A lo que agregó, “en el 2023 a solicitud de la querella y como representante de la familia de Nataniel, se logró que se convoque al Ingeniero Garbaz para poder capacitar a los peritos locales de la Policía de Mendoza en lo que es la geolocalización fina o geoposicionamiento por entrecruzamiento de antenas y demás sobre cálculos para poder determinar la ubicación o la última ubicación con un rango más preciso del teléfono Nataniel que se mantuvo activo por varios días después de su última noticia el 27 de enero de 2023”.

Poniendo énfasis sobre esto, “luego, a fines del 2023 por algunas diferencias entre el Ingeniero Garbaz y los peritos locales no se pudo llegar a realizar una georreferenciación más precisa, por lo que nos encontramos a fojas cero nuevamente”.

Siguiendo sobre la marcha de la causa señaló, “se agotaron de algún modo una serie de testimoniales que no arrojaron mayores datos que nos permitan reconstruir los últimos movimientos de Nataniel o con su última ubicación o por qué motivos ese día, como había hecho en ocasiones anteriores, se movilizó hacia la zona de los barrios Mateo, Yapeyú en Las Heras. Entonces, se nos ocurrió que por intermedio del acceso su cuenta de Google a la cual nunca pudimos acceder podíamos reconstruir esos movimientos en base a las ubicaciones de Google Maps”.