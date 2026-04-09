La Justicia interviene el PJ jujeño y designa a otro interventor para normalizar el partido

La resolución del juzgado respectivo se conoció esta mañana donde se da a conocer los considerandos y la resolución sobre la cuestión del Partido Justicialista de Jujuy.

La Justicia Federal emitió un fallo que marca un precedente para los partidos que se encuentran intervenidos por la conducción nacional en manos del kirchnerismo.

Un fallo judicial desplazó a los interventores del PJ Jujuy, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, quienes asumieron en el cargo por orden de Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución emitida por el Juzgado Federal N° 1 de Jujuy ordena la intervención judicial del Partido Justicialista de esa provincia, designando al ex ministro de Gobierno de Salta Ricardo Villada como la persona encargada de normalizar la situación de la entidad partidaria.

Villada deberá remitir un informe quincenal al Juzgado donde dé cuenta de los avances en la normalización y el llamado a elecciones para definir nuevas autoridades.

El fallo es un golpe al kirchnerismo que desde la conducción del órgano nacional buscaron disciplinar a las dirigencias provinciales no alineadas con la figura de CFK y La Campora.

Justamente, Fernández y Menéndez dictaron resoluciones que suspendieron las internas previstas para el 15 de febrero, y que abrieron procesos de disciplinamiento de la actual senadora nacional Carolina Moisés, el diputado provincial, cuyo mandato en el partido fue intervenido, Rubén Rivarola, y el ex convencional constituyente Guillermo Jenefes.

Además suspendieron a 339 afiliados. Dichas resoluciones se dejaron sin efecto por parte del Juzgado dado que se consideraron arbitrarias dentro del marco de normalización partidaria.

La decisión judicial se enmarca en torno al reclamo que ejercieron distintos dirigentes jujeños sobre las irregularidades que llevaron a cabo desde la intervención dispuesta por el kirchnerismo.