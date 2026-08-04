La Junta Electoral rechazó la lista de Rubén Rivarola por encontrar irregularidades

La Junta Electoral del Partido Justicialista – Distrito Jujuy rechazó la solicitud de oficialización de la Lista N° 2 «Celeste y Blanca», encabezada por el diputado provincial Rubén Rivarola con miras a las elecciones internas convocadas para el 30 de agosto de 2026.

La decisión se tomó tras verificar el incumplimiento de requisitos esenciales previstos en la Carta Orgánica partidaria, el Reglamento Electoral Interno y la Resolución N° 02/2026, a partir de observaciones formuladas sobre la documentación presentada por el apoderado de la nómina.

El organismo resolvió que los incumplimientos detectados revisten un carácter sustancial e insubsanable, motivo por el cual declaró no procedente la apertura del procedimiento de subsanación estipulado en el artículo 98 de la normativa partidaria.

Asimismo, la resolución dio por vencido el plazo para la presentación y oficialización de candidaturas, dejando asentado que no corresponde admitir la incorporación extemporánea de documentación, avales o aceptaciones de cargos fuera del término perentorio.

Desestimación de presentaciones y vista a la Fiscalía

En la misma disposición, la Junta Electoral desestimó por extemporánea e improcedente la documentación e información complementaria remitida por la apoderada de la lista los días 1 y 3 de agosto, tanto por vía electrónica como por mesa de entrada.

Finalmente, el cuerpo electoral dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación los hechos descriptos en las actuaciones para su evaluación legal, notificando formalmente lo resuelto a la representación de la lista afectada.

JUNTA ELECTORAL PJ

ANEXO II RESOLUCION 8 JUNTA ELECTORAL LISTA CELEST_260803_231522