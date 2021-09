La Junta Electoral del Partido Justicialista ratifico las irregularidades de la lista Peronismo para Todos

En una extensa conferencia de prensa el integrante de la Junta Electoral del Partido Justicialista detallo los motivos por lo que no se hizo lugar a la presentación de la lista Peronismo para Todos para las internas partidarias del 17 de octubre.

Facundo Figueroa Caballero, dio a conocer sobre la situación de las distintas listas que se presentaron para competir por los cargos partidarios en el PJ jujeño e hizo aclaraciones sobre las irregularidades cometidas por la lista Peronismo para Todos, entre estas la de un candidato de la ciudad de El Carmen que había fallecido hace 1 año.

El doctor Figueroa Caballero comentó al respecto, “la Junta Electoral del Partido Justicialista de cara a las elecciones internas que se está llevando dentro del seno del partido, dentro de la semana no era el momento oportuno para que la Junta Electoral salga a realizar ningún tipo de declaración porque se encontraban un proceso electoral interno en marcha y no era conveniente que ninguno de los miembros haga declaraciones públicas, ya que entendemos que todo lo que la Junta Electoral venía realizando a través de su resolución, no obstante eso y dado el avance el proceso electoral y los acontecimientos que han pasado en los últimos días, creemos conveniente que podamos explicar un poco a la sociedad y particularmente a los compañeros afiliados al Partido Justicialista que es lo que ha venido sucediendo en estos últimos días dentro del seno de la Junta y respecto de las listas que se habían presentado”.

Ante esto continuo expresando, “el proceso electoral comenzó hace un tiempo atrás con el cronograma que dicto está Junta Electoral por pedido del Consejo del Partido Justicialista donde se convocó a elecciones internas para el día 17 octubre, dentro del cronograma electoral que fue debidamente publicado mediante la Resolución Nº 2, se había fijado como fecha límite de presentación de listas el sábado 18 y recuerdo que antes hubo un periodo previo donde se habían hecho reservas de número de listas, colores y nombres de agrupaciones que contamos con más de 15 reservas, es decir que hubo una amplia participación de varios sectores dentro del Partido Justicialista donde reservaron sus respectiva lista, sus respectivos colores y estaban dispuesto a participar, el día sábado que vencía a las 12 de la noche la presentación de las listas se presentaron 4 listas, la primera denominada una Bandera a la Victoria, la segunda lista Marrón, la tercera lista fue Jujuy Avanza y por último se presentó Peronismo para Todos”.

Agregando Figueroa Caballero, “realizada esas presentaciones el sábado hasta las 12:00 horas, el domingo lunes, martes y miércoles está Junta Electoral realizó la compulsa y estudio de toda la documentación presentada, sobre esa documentación presentada la Junta se expidió el miércoles 23 septiembre mediante varias resoluciones, la Resolución Nº 10 que estaba dirigida a la lista Como una Bandera a la Victoria esa lista se la tuvo como no presentada, primero porque no tenía la cantidad avales suficientes del 5% del padrón electoral que equivalen aproximadamente a 5000 avalistas y en segundo lugar se desestimó esa lista porque había presentado candidatos solamente en la categoría de congresales provinciales, pero lo particular de esa lista es que solamente había presentado 2 candidatos de los 45 candidatos que tenían que cubrir en los cargos y como había hecho una presentación incompleta y no había cubierto todos los cargos que debían elegirse 17 octubre dicha lista fue desestimada, contra esa desestimación de la Junta que fue debidamente notificada los apoderados de esa lista no interpusieron ningún recurso por lo tanto esa resolución quedó firme”.

Explicando luego, “la lista Marrón también presentó su lista, la Junta evaluó la documentación, se consideró que los avales presentados cumplían los requisitos necesarios, por lo tanto la lista se encontraba avalada por una cantidad cierta de afiliados que hacían procedente la participación de la lista Marrón, recordemos que dicha lista del sector de Julio Moisés solamente dispuso presentar concejales provinciales y consejeros departamentales por el Departamento de San Pedro, no compite ni presenta candidatos en otras categorías”.

“Luego se presentó la lista Jujuy Avanza que presentó los avales suficientes, también presentó candidatos en todas las categorías, al Consejo Nacional, al Consejo Provincial, al Congreso Nacional, a los congresos departamentales y a los consejeros departamentales, no obstante eso mediante Resolución Nº 12 se la dio como presentada a la lista pero se mandó a subsanar varias observaciones que la Junta Electoral le hizo sobre todo sobre cierto candidato postulado que no cumplían en principio los requisitos dispuestos por la carta orgánica partidaria”, detallo.

Agregando además, “por último y quizás los más conocidos fue la lista Peronismo para Todos que la Junta Electoral después de hacer una ardua evaluación de cada uno de los avales y candidatos de la lista saco la Resolución Nº 13 donde se tuvo por no presentada la lista y los fundamentos que nosotros utilizamos para rechazar dicha presentación está bien explicados en la Resolución Nº 13, sin embargo daré un breve resumen. Básicamente fueron 2 los argumentos tenidos en cuenta por la Junta para rechazarla. El primero que no habían cumplido con la cantidad mínima de avales exigidos por la artículo 96 de la carta orgánica partidaria que exige que la lista se sostenga con al menos el 5% de avales dados por afiliado al Partido Justicialista, este fue el primer gran incumplimiento de dicha lista, más allá de que trascendió y se hicieron declaraciones públicas entre las diferentes listas que eran avales falsos donde falsificaron las firmas o habían personas fallecidas, lo cierto y concreto que si bien esa resolución desliza esas irregularidades que hemos detectado, la lista Peronismo para Todos había presentado 6.400 y pico de avales de los cuales 1.600 no eran afiliados al Partido Justicialista, por lo tanto no se podía avalar dicha lista con ese solo número, no le daba los avales necesarios para competir, más allá de que todos los otros avales que si eran afiliados existían personas que han denunciado ante está junta que no habían firmado los avales como personas fallecidas y figuraban firmando avales, habían avales que no están suscriptos como decían los apoderados de dicha lista”.

Continuando expreso, “si bien no hemos hecho declaraciones públicas, hemos estado escuchando los miembros de la Junta muchas declaraciones que se hicieron en contra de la Junta Electoral sobre todos a los candidatos y apoderado de la lista Peronismo para Todos que ponían en duda la imparcialidad, la objetividad y sobre todo el trabajo que han hecho los miembros de la Junta, me han atacado personalmente alguno de los referentes de dicha lista que obviamente no les voy a contestar pero si le voy a hacer recordar que participó de la Junta Electoral del Partido Justicialista desde el año 2017, a la Junta Electoral la elige el Congreso Provincial y he sido elegido por el congreso público provincial en el año 2017 a propuesta de uno de los candidatos de la lista Peronismo Para Todos y el Congreso Provincial me ha designado de forma unánime, esa designación ha sido ratificada en el año 2019 donde también compañeros de dicha lista me propusieron y me volvieron a votar y hasta ahora jamás me habían acusado o a la junta electoral de no parcialidad o de no objetividad al momento de analizar la documentación, también les digo que he sido y soy actualmente presidente de la Junta Electoral del Frente de Todos a nivel nacional, hoy nos encontramos en pleno proceso con los candidatos de la lista de Distrito Jujuy con el compañero Tecchi y la compañera Leila Chaher y jamás se había cuestionado la actuación, tampoco de esa Junta”.

Dijo por otro lado, “además quiero decirles que la Junta del Partido Justicialista no está integrada sólo por quien les habla sino que somos 5 miembros de la Junta Electoral, somos 5 miembros los que decidimos y resolvemos sobre la presentación de todas las listas, todas las resoluciones han salido firmadas por 4 miembros, es decir que todas las resoluciones han tenido la tercera parte de la firma de la Junta, el 5to miembro no ha firmado porque una vez constituida la junta desconocemos los motivos que podrán ser personales o no, no ha venido a trabajar y a cumplir con la carta orgánica partidaria lo que seguramente elevaremos de está junta un informe al órgano disciplinario del Partido Justicialista para que vea la actitud de esa compañera que estando designada en la Junta no prestó su función”.

Continuando el presidente de la Junta Electoral señalo, “la Resolución Nº 13 donde se da como no presentada a la lista Peronismo para Todos fue recurrida por los apoderados estando en su total derecho y finalmente ayer el Juez Electoral con competencia federal se ha expedido al respecto y en la resolución el señor juez ha dispuesto no hacer lugar a las medidas cautelar solicitada por los argumentos expuestos, confirmar la Resolución Nº 13 de la Junta Electoral del Partido Justicialista de este distrito los recursos carece de todo sentido jurídico porque los mismo han devenido en las practica y con esto quiero decirles que cuestionar la objetividad, la imparcialidad, la seriedad y la transparencia con lo que se ha movido la Junta Electoral y ha tomado las decisiones, queda totalmente descartada esas acusación, han sido falsas e infundadas porque no lo dice solo la Junta Electoral y sus miembros, lo ha dicho el juez electoral con competencia federal, lo que nosotros vimos con respecto a los avales de la lista Peronismo para Todos que no cumplían con los requisitos dispuesto en la carta orgánica, tenían falencias en los avales que más de 1600 personas no eran afiliados al partido por lo tanto no podían avalar, existen más de 10 denuncias de compañeros ante la Junta Electoral que dicen no haber firmado esa planilla de avales, se ha constatado que hay personas fallecidas firmando esos avales y la justicia nos ha dado la razón y espero que los compañeros no duden de la imparcialidad de la Junta y del juez”.

“Pero lo que más llama la atención, más allá de los avales es algo que no ha trascendido y no se ha hecho público, por lo que corresponde que lo haga y lo hemos puesto en conocimiento del juez federal el día viernes. Ya dispuesto la Resolución 13 entro a esta Junta Electoral la denuncia de una compañera de El Carmen de apellido Moya denunciando ante la Junta Electoral que el primer candidato a concejero departamental por el distrito El Carmen candidateado por la lista Peronismo para Todos cuya aceptación de candidatura y acta de compromiso que obran originales en está junta y hoy los tiene el juez federal había fallecido hace 1 año, repito pusieron de candidato a una persona que había fallecido hace más de 1 año, esa son las inconsistencias entre muchas otras que nos llevaron al rechazo y dar por no presentada la lista Peronismo para Todos además cuando los apoderados interpusieron recursos a la Resolución 13 no ofrecieron las 8 cajas de avales ni la documentación de los candidatos, entonces está junta decidió que aun no habiendo ofrecido dicha prueba se la presentemos al juez y hoy la documentación en original la tiene el juez federal con competencia electoral, le remitimos toda la documentación para que sea el propio juez el que vea y confirme las irregularidades que hemos visto, en la resolución del juez también tiene un apartado particular donde remite toda la documentación presentada por la lista Peronismo para Todos al fiscal penal electoral para que investigue si existieron delitos electorales, también esta Junta presentamos ante el Colegio de Abogados de Jujuy una denuncia para que determine la actuación sobre los abogados y apoderados de la lista Peronismo para Todos y lo mismo vamos a hacer con respecto al Colegio de Escribanos porque el escribamos que quiso venir a hacernos acta de constatación a esta Junta actuó como candidato y escribano a la vez lo que es incompatible con sus funciones”, finalizo el miembro de la Junta Electoral partidaria.