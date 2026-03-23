La Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se reúne en Jujuy para definir la agenda legislativa 2026

Con el firme objetivo de dar continuidad a la actividad legislativa regional y consolidar el bloque de las provincias del norte argentino, el presidente del Parlamento del Norte Grande, Dr. Carlos Silva Neder, ha convocado formalmente a una nueva reunión de la Junta Ejecutiva del organismo.

A través del Decreto N° 12/26, la presidencia del cuerpo parlamentario citó a los vicegobernadores y vicegobernadoras de las provincias integrantes para los días 26 y 27 de marzo. El encuentro tendrá como sede la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde se espera que las autoridades inicien formalmente el período de sesiones correspondiente al corriente año.

Coordinación regional y fortalecimiento institucional

La convocatoria, refrendada también por el secretario parlamentario Dr. Luis Herrera, se fundamenta en la necesidad de establecer un cronograma de trabajo conjunto que permita abordar las problemáticas comunes de la región. Según los considerandos del decreto, la reunión de la Junta Ejecutiva es una pieza clave para “garantizar el normal funcionamiento” del parlamento y coordinar el tratamiento de diversos temas de interés federal.

La agenda de trabajo, que comenzará a desarrollarse a partir del jueves 26, incluirá:

La definición de las próximas fechas de sesiones plenarias.

El tratamiento de proyectos vinculados al desarrollo económico y social de las provincias del NOA y NEA.

El fortalecimiento del diálogo institucional entre los poderes legislativos regionales.

Además, durante la reunión se analizará la situación actual de la industria en el Norte Grande Argentino y el Acuerdo de Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea.

Un bloque de integración

El Parlamento del Norte Grande se ha consolidado en los últimos años como un espacio estratégico de integración política, donde las provincias buscan unificar reclamos y soluciones ante el Gobierno Nacional, promoviendo un federalismo real y una distribución equitativa de recursos.

La elección de Jujuy como sede para este primer encuentro del año subraya el carácter itinerante y federal de la organización, que busca dar visibilidad a cada una de las jurisdicciones que la componen.