La ITGA y Cooperativa de Tabacaleros advierten que la regulación excesiva internacional amenaza el empleo rural en los Valles

En el marco de una declaración conjunta de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA) que nuclea a los principales países productores del continente, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy (CTJ) suscribió un firme llamado de alerta ante el avance de regulaciones internacionales restrictivas y discursos ideológicos promovidos por ONGs antitabaco que amenazan directamente la sustentabilidad de las economías regionales.

Desde la institución jujeña advirtieron que los embates normativos de organismos como el Convenio Marco de la OMS, lejos de erradicar el consumo, están logrando un impacto adverso: asfixiar a los productores que cumplen con las normas laborales, ambientales y de trazabilidad, transfiriendo el mercado de manera descontrolada hacia el comercio ilegal y el contrabando.

Desde el sector se remarca que las medidas excesivas ignoran por completo las pruebas científicas y la realidad socioeconómica de provincias como Jujuy, donde el tabaco constituye uno de los principales motores productivos y un pilar fundamental del Producto Bruto Interno regional.

«Las pruebas demuestran que una regulación desequilibrada no elimina el consumo, pero sí destruye las cadenas de suministro legales, minando los ingresos públicos y perjudicando a los agricultores legítimos», enfatizaron las entidades firmantes del bloque americano.

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy ratificó su compromiso de mantenerse unida a nivel regional e internacional en defensa de la base productora, exigiendo a las autoridades regulaciones sensatas basadas en datos empíricos que protejan el empleo rural genuino y la estabilidad social de la población de los Valles.