La Intergremial pide al Gobierno urgente convocatoria a paritarias

Esta mañana se realizó una reunión de la Intergremial en la sede del CEDEMS, por la Ley de Emergencia Laboral que el Gobierno provincial envió a la Legislatura.

Ante la falta de convocatoria desde la Intergremial se declararon en estado de alerta y movilización y pide recomponer los salarios en un 30 o 31 por ciento por la perdida de valor del salario en la provincia.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “luego de lo que fuera la presentación nuestra en la Legislatura por el tema de la Ley de Emergencia, entre esos días el Gobierno había convocado a los sindicatos y lo transmitió como algo positivo lo que fueron las reuniones pero hasta el momento no vemos lo positivo, por eso es que hoy nos reunimos con todos los integrantes de la Intergremial para plantear una urgente convocatoria paritaria teniendo en cuenta que en una semana ya se tendría que liquidar y claramente no hay ninguna expresión del Gobierno en decir qué porcentaje vamos a discutir”.

A lo que agregó, “teniendo en cuenta que la inflación de Jujuy, son 2 o 3 puntos más que la del país, por lo que venimos con la pérdida del 30% el año pasado, hoy se necesita mínimamente para recomponer los salarios más 30 o 31% que es lo que acontece la inflación que estamos teniendo de acuerdo a la última suba de los del combustible, del pan y en todos los productos de la canasta básica, por lo tanto es inmediata la convocatoria que tiene que realizar el Gobierno”.

Luego remarcó, “hasta el momento no tenemos esa certeza, por lo tanto desde la Intergremial nos ponemos en estado de alerta y movilización, por supuesto seguir participando con la Multisectorial y en todos los sindicatos que tienen distintas problemáticas. Como por la planta permanente, por la paritarias, por la recategorización en distintas localidades”.

Asimismo señaló el dirigente, “exigimos al Gobierno que haga lectura lo que está pasando en la provincia de Jujuy donde la gente no tiene para comer y no llega a fin de mes y que los estatales estamos muy por debajo por la línea de la pobreza. Claramente necesitamos la expresión de un Gobierno que dijo no estar a la altura de las problemáticas nacionales del gobierno de Milei, pero sin embargo está aplicando las mismas prácticas con querer poner emergencias en donde la variable de ajuste la paguen los trabajadores”.

Continuó agregando, “yo como representante de ATE estuve exponiendo y hay algunos puntos que hablan de congelar la planta permanente, de congelar los contratados y congelar todo lo que después salieron, no es así pero no tenemos absolutamente nada por escrito y mucho menos nada por discutir en una ley de que si tocamos algún punto, supuestamente ya le estamos dando tratamiento y le estamos dando un margen para que siga tratándose esta ley de acuerdo, pero nosotros lo que pedimos expresamente antes de esta ley es que se expida la Comisión de Hacienda y Finanzas para ver la situación financiera de la provincia de Jujuy y ver los números, ver las recaudaciones y hemos presentado también desde la Intergremial que se presenten los parámetro para ver dónde está la emergencia porque hace meses atrás se habla de superávit fiscal y hoy estamos en emergencia y porqué en la emergencia tenemos que pagarla los trabajadores del sectores estatal y el sector privado, cuando no tenemos una expresión clara de demostrar, cuáles son los números y por qué también pagamos la mantención de la luz y la SUCEPU y otras cuestiones que le siguen metiendo la mano al bolsillo de los trabajadores. No podemos tratar ni un punto mientras no tengamos claramente la transparencia que necesitamos los jujeños para saber dónde está la plata y que se hace con la plata del litio, de los ingenios azucarero y que se hace con la plata de cannabis y que no podemos seguir siendo la variable de ajustes y como decimos siempre pagándole la joda a la casta que no deja de seguir creciendo económicamente, como ellos su familia”.

Respecto a la situación en algunos lugares de la provincia destacó, “en El Talar tenemos 8 compañeros por su reincorporar que en estos próximos meses ya estaría la incorporación, eran 38 los despedidos y pudimos recuperar a 30 y en otros municipios es el tema de la categoría. En cuanto la luz estaba trabajando y participando en las marchas de antorchas y los ruidazos con los trabajadores del Estado y esta expresión de deseo que va a mejorar y la cuestión del DNU que no nos deja de atacar con los impuestos en las tarjetas de crédito, los intereses en los préstamos que sacó la gente, la gente se está endeudando y empezó a tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes y en San Pedro de Jujuy estamos prácticamente todos los días en la calle, al igual que en todo el país y claramente se va profundizando más a medida que vemos un Gobierno nacional que al parecer está en guerra con los trabajadores del Estado, está en guerra con los trabajadores de los sectores más populares y con los sectores de la organización social contra lo que venimos luchando, por ejemplo en UTA tenemos compañeros detenidos y puesto en una situación muy complicada y esa es la expresión del Gobierno, atacar reprimir y balas o palos para los trabajadores”.

Para terminar expresó, “hoy se está reuniéndose la Mesa Nacional para seguir el paro y adherir a la jornada del 9 de mayo con todas las centrales sindicales de la CTA Autónoma y antes de que finalice el mes de abril no se descarta un paro y movilización en todo el país desde ATE por la por la incorporación de todos los trabajadores de despedidos”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ