La Intergremial marchó en rechazo al aumento del gobierno del 4%

Gremios provinciales pertenecientes a la Intergremial se movilizaron esta mañana en rechazo al aumento salarial del 4% y piden al Gobierno que vuelva a convocarlos para negociar.

Gremios estatales de Jujuy movilizaron en la mañana de este miércoles por las calles del casco céntrico de la Capital jujeña en el marco de un paro provincial de 24 horas en rechazo al aumento salarial del 4% ofrecido por el Gobierno.

Los gremios nucleados en la Intergremial marcharon bajo la consigna “Por trabajo, vivienda, salud y educación” y centraron su reclamo en el rechazo al aumento salarial otorgado por el Gobierno de Jujuy para el mes de septiembre.

Además, pidieron que se los convoque nuevamente a discutir en paritarias un incremento que le permita a los agentes de la administración pública “poder llegar a fin de mes”.

La secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa comentó, “dicen que la inflación ha dado 4,8 pero no contabilizan el aumento de los alquileres, los servicios, ni transporte lo que es insuficientes, por eso estamos pidiendo la apertura de paritarias y por más que liquiden ahora, el fin de semana vamos a pedir un retroactivo porque no alcanza y estoy segura que ellos con un sueldo de 560.00 no podrían vivir y nosotros tampoco, así que por ello realizamos una concentración el día de hoy”.

Por otra parte mencionó, “presuntamente algunos sindicatos han sido notificados de que se reabriría las paritarias pero a nosotros todavía no nos han notificado nada, así que estamos a la espera y ojala que así sea, porque nosotros siempre pedimos el mismo valor de la canasta básica y recordemos que el año pasado si fuera exactamente igual a lo conquistamos en junio del 2023, el correlato hoy tendría que ser 900.000 pesos y en esa oportunidad la provincia no quebró ni se desfinancio por eso pedimos exactamente lo mismo que en junio del año pasado”.

Respecto a lo dicho por una disminución de la coparticipación destacó, “el mismo gobierno reconoció que aparente la disminución en la coparticipación fue un dato equivocado y como esos datos son públicos además se conocen, entonces a nosotros nos ha generado muchísimo malestar esta contradicción porque la justificación para dar un 4% es la supuesta baja pero a la hora de analizar qué es lo que ingresó a las arcas de la provincia vemos que en realidad es un aumento, entonces queremos que se derrame efectivamente en los trabajadores estatales porque somos quienes dinamizamos también la economía, un trabajador estatal que tiene un mejor salario hace obras en su casa, hace compras en el supermercado no se está ajustando, pero hoy la verdad es que muchos compañeros no se movilizan porque la SUBE la tienen exactamente contabilizado para cada uno de los días porque está carísimo el pasaje y a los docentes en particular nos han quitado los abonos, muchos están financiando abonos que compran mensualmente de su propio salario”.

Para finalizar mencionó sobre la marcha universitaria, “esta tarde nos concentramos a las 16 horas en el sindicato para movilizar en defensa de la universidad pública y en contra del veto que ya está anunciado de parte del Ejecutivo nacional y esperamos que los legisladores también acompañen este pedido. Hay que defender la universidad ya sabemos lo que representa acá en Jujuy, todas las oportunidades que brinda y las posibilidades de tener un mejor proyecto de vida y no podemos quitarle esa única oportunidad que tenemos como ciudadanos”.

Por otra parte, la secretaria general de APOC Susana Ustárez destacó, “20 minutos para escuchar una letanía o recibir una nota y después no dar bolilla, no es así la cosa y vamos a revisar septiembre primero, no vamos a hablar de octubre hasta que septiembre no sea remitigado, que devuelvan lo de septiembre el aumento tiene que ser de acuerdo a la inflación y luego vamos a hablar de octubre”.

A lo que agregó, a dirigente, “vamos a hablar del cierre del año porque rápidamente hablan de que van a dar un bono de fin de año y con eso la discusión ya se cierra para el 2024, están locos si piensan que nosotros vamos a empezar a dar un bono que se paga solo a quienes ganan menos de tanta plata que es el bono más bajo del país y que se paga en cuotas y todo en negro por única vez. Hasta cuando una política salarial de miseria y de discriminación, porque los profesionales ganan mucho, porque los docentes tienen tres meses de vacaciones y eso es una mentira, es todo lo que se nos dice para justificar una paritaria pedorra tal cual y uno debe decir las cosas como son, porque son así las paritarias y no sirven porque no reflejan ni están acorde a la realidad”.

Finalmente agregó Ustárez, “porque no se discute ni responden a una nota, solo discursos y números dibujados, porque cuando uno se sienta solo está ahí 20 minutos luego te dicen ándate porque ya viene el otro gremio y no es así la paritaria, debe ser una discusión de todos los meses de todos los gremios en todo el tiempo”.