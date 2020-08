La intendente de Humahuaca confirmó que se contagió de covid y sigue trabando desde el hospital de campaña

En un audio que circula en las redes sociales, la intendente de la Histórica Ciudad de Humahuaca, Karina Paniagua hablo sobre su situación de salud y dijo que le detectaron coronavirus.

El hospital de campaña de esa ciudad está ubicado en el Hotel de Turismo y le comunicaron que estaba contagiada el pasado lunes, dijo que la noticia le fue confirmada por teléfono por el gobernador de la provincia Gerardo Morales.

En el video publicado Paniagua expresaba sobre su salud, “a toda la comunidad de Humahuaca, les habla la intendente Carina Marisol Paniagua quiero informarles a todo el pueblo a toda la comunidad que el día lunes me realice el test dando positivo el día de ayer, donde me confirmaron por supuesto que di positivo. En ese sentido quiero llevar tranquilidad a la comunidad de Humahuaca siempre vine a hablando que nosotros no somos exentos a poder contraer este virus y bueno me toco a mí en este sentido estar con Covid-19”.

“Quiero que la comunidad de Humahuaca sepa que por supuesto me voy a trasladar al hospital de campaña al centro de aislamiento para realizar lo que corresponde dentro de la normativa que siempre venimos hablando, también quiero llevarles tranquilidad al pueblo de Humahuaca que me siento bastante bien no presento ningún síntoma y que también voy a seguir trabajando desde el lugar que me corresponde voy a seguir por supuesto gestionando, dialogando con mis funcionarios sobre el trabajo que hay que realizar de manera diaria, por el tiempo que me toque estar en aislamiento”, agregó la intendente.

Para luego continuar expresando, “quiero agradecer a todas las personas que me enviaron mensajes, me siento bastante bien con la fortaleza y la entereza para enfrentar esta enfermedad, por favor no se dejen llevar por las redes sociales por mensajes que realmente no son verdaderos, siempre le dije a ustedes, a la comunidad, acérquense a las fuentes y no hay mejor persona que yo para que les informe que dio Covid positivo. Me he comunicado ayer también con el señor gobernador, fue él quien me dio la información de que yo di positivo el día de ayer, agradecer también, por la predisposición del gobierno de la provincia en la presencia del señor gobernador por la preocupación y por los mensajes que me envió. También quiero llevar la tranquilidad a los empleados municipales de que vamos a garantizar el pago de los sueldos este fin de semana de manera normal, gracias también a la ayuda del gobierno de la provincia en este sentido, llevarle la tranquilidad y el buen regreso al trabajo el día lunes a todos los empleados que esta diagramado de esa manera con la confianza de que puedan llevar adelante su trabajo de la mejor manera”.

Por último manifestó la intendente, “gracias a todos, nuevamente a los que me enviaron mensajes, llámenme porque yo estoy trabajando de manera activa en este sentido en el hospital de campaña, en este momento cuando esten viendo el video yo estoy ingresando al hospital de campaña y de allí voy a seguir como les dije trabajando por mi comunidad por mi pueblo de Humahuaca, muchas gracias”.