La inseguridad alimentaria en Gaza mejora, pero la desnutrición sigue siendo crítica

A pesar de las mejoras en la inseguridad alimentaria en Gaza desde el año pasado, la desnutrición continúa en niveles críticos, advirtió la principal agencia mundial. La situación sigue siendo preocupante para 2,1 millones de personas.

La situación de la inseguridad alimentaria en Gaza ha mostrado avances desde que el año pasado se declaró una hambruna en algunas partes del territorio palestino.

Sin embargo, las condiciones actuales permanecen en niveles de crisis y existe el riesgo de un retroceso hacia una catástrofe, según advirtió el jueves la principal agencia global que monitorea este tema.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, conocida como IPC, destacó que la disminución de los enfrentamientos y el aumento en la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel han sido factores clave para estas mejoras.

No obstante, enfatizó que la mayoría de los 2,1 millones de habitantes del enclave devastado por la guerra aún enfrentan un consumo de alimentos inadecuado.

Este informe subraya que, a pesar de las notables mejoras en la situación alimentaria en Gaza desde el año anterior, las condiciones siguen siendo preocupantes y no hay perspectivas inmediatas de recuperación sostenible.

(Cadena3)