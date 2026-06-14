«La inocencia que no es para todos»

El cambio legal elevó el piso penal por evasión y redujo exigencias informativas para ingresos y patrimonios elevados, mientras el asalariado formal mantiene retenciones automáticas, paga impuestos al consumo y no recibe alivios comparables. Hay leyes que se nombran con una precisión ideológica que debería bastarnos para entenderlas. La llamada “Ley de Inocencia Fiscal” (Ley 27.799), vigente desde enero de 2026, parecería ser una de ellas.

El nombre promete amparo para el contribuyente honesto que paga sus impuestos y vive asediado por un fisco agresivo. Sin embargo, la letra de la ley, y sobre todo sus efectos inmediatos, cuentan una historia diferente: la de un traje cosido a medida de quienes más tienen para ocultar.

El argumento oficial es conocido: el sistema anterior presumía la culpabilidad del ciudadano, que estaba sometido a una suerte de “super vigilancia” —a través de múltiples regímenes de información— y donde cada cambio patrimonial o consumo parecía estar bajo sospecha. Hay algo de verdad en eso.

El fisco argentino tiene, efectivamente, una enorme cantidad de información sobre sus contribuyentes; y en ocasiones lo ha utilizado de manera poco objetiva y más como un instrumento de persecución discrecional. También es cierto que quienes declaran y pagan impuestos afrontar un significativo costo administrativo, que se suma al propio gasto de funcionamiento de ARCA. Pero de ese diagnóstico —que merece debate serio— no se sigue la solución que esta ley propone. Corregir la asimetría entre Estado y contribuyente es una cosa; desmantelar el andamiaje de control fiscal es otra muy distinta.

El problema no es la presunción de inocencia. El problema es su amplitud

La ley eleva el umbral mínimo para que la evasión constituya delito penal de 1,5 millones a 100 millones de pesos por tributo y ejercicio —lo que equivale hoy a unos 70.000 dólares—. El resultado fue inmediato y tangible: centenares de causas penales en trámite fueron cerradas de un día para el otro, por aplicación retroactiva del principio de ley penal más benigna. No se cerraron las causas de quienes tenían los dólares bajo el colchón. Se cerraron las causas de quienes evadían sumas que, para cualquier trabajador argentino, representan años de ingreso.

A esto se suma el régimen simplificado de Ganancias, al que pueden adherir contribuyentes con ingresos de hasta 1.000 millones de pesos anuales y patrimonios de hasta 10.000 millones. Quienes se acogen al régimen quedan eximidos de explicar consumos, incrementos patrimoniales u origen de fondos. La cobertura no es para el pequeño ahorrista: es para un universo económico que el ciudadano promedio no habita.

La inequidad es estructural, no accidental

El sistema tributario argentino descansa, en proporciones vergonzosas, sobre los hombros del asalariado formal: aquel a quien le retienen en la fuente, que no puede eludir ni evadir, que paga IVA en cada compra y que nunca tuvo dólares en el colchón porque nunca le sobró nada. Para ese contribuyente, la “inocencia fiscal” no cambia nada. Para él, el sistema siempre fue transparente: no porque el Estado lo presumiera honesto, sino porque no tenía cómo ser otra cosa.

La ley, en cambio, beneficia a quienes operan en la informalidad por elección, no por necesidad. Presentar esto como una reparación histórica del ahorro argentino es, en el mejor de los casos, una confusión; en el peor, una mistificación deliberada.

El riesgo internacional no es menor

La flexibilización de los controles fiscales entra en tensión directa con los estándares del GAFI, el organismo internacional de control del lavado de activos. La propia Unidad de Información Financiera advirtió internamente sobre esta colisión antes de que la ley se reglamentara. Argentina estuvo al borde de la lista gris del GAFI en 2024 y 2025. Una norma que exime de explicar el origen de los fondos a contribuyentes con patrimonios de decenas de millones de dólares no mejora ese panorama: lo agrava. Y las consecuencias de quedar en lista gris —restricciones a la corresponsalía bancaria, encarecimiento del crédito externo, señales negativas para la inversión genuina— las paga el conjunto de la economía, no quienes se benefician del blanqueo encubierto.

El problema de técnica legislativa es también un problema político

Una reforma de esta envergadura —que modifica el régimen penal tributario, el procedimiento fiscal y la relación entre el Estado y los contribuyentes— fue aprobada en sesiones extraordinarias de diciembre, en la misma noche que el Presupuesto 2026, sin el debate que su complejidad exigía. Las consecuencias no se hicieron esperar: la reglamentación debió correr detrás de una ley mal articulada, y los tribunales debieron interpretar normas cuyo alcance el propio Congreso no discutió con seriedad.

La “inocencia fiscal” tiene ganadores claros. La pregunta que una parte de la política debe responder es por qué, en un país con déficit fiscal crónico, con servicios públicos deteriorados y con una carga tributaria que recae desproporcionadamente sobre los sectores formales, el Estado eligió este momento para ser más indulgente con quienes más pueden pagar y menos lo hacen.

(Infobae)