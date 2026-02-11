La inflación en Jujuy de enero fue del 3.1%

Hoy la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), hizo conocer cuál fue la inflación en nuestra provincia en el mes de enero de 2026.

El Indicé de Precios al Consumidor en la provincia de Jujuy registró en el mes de enero una variación de 3.1 % con relación al mes anterior.

Recordemos que la última inflación del mes de diciembre del 2025 en Jujuy fue del 2.9%. Esto significa en comparación entre estos dos meses subió un 0.2%

Mientras que la inflación a Nivel General NOA fue del 2.8% y a Nivel General Nacional del 2.9%.

En cuanto a los rubros que lo componen los que tuvieron mayor suba en enero fueron Alimentación y bebidas con el 4.3%, más abajo se ubica Esparcimiento con 2.9% y luego Vivienda, combustible y electricidad con el 2.4%.

Y los que se ubicaron en los tres últimos puestos fueron, -0,2%, Equipamiento y funcionamiento del hogar en el 0,0%, y Indumentaria con 0,2%, indicó la DiPEC.