La historia de amor de Diego Leuco y Sofía Martínez: convivencia, viajes y un final abierto

Después de dos años, los periodistas confirmaron en las últimas horas que están atravesando una crisis y que ya no viven juntos

Luego casi dos años juntos, la periodista deportiva Sofía Martínez y el conductor Diego Leuco se encuentran atravesando una crisis de pareja. Desde que están de novios se fueron a vivir juntos al departamento de soltero de él, aunque recientemente confirmaron que ya no conviven. En todo este tiempo, su relación estuvo marcada por los viajes, una pasión que al parecer comparten: estuvieron por el sur del país, por la costa argentina y anduvieron en destinos del exterior como California en San Francisco o Los Ángeles. También se encontraron en Qatar cuando ella estaba cubriendo el Mundial y él viajó como turista.

A través de las redes sociales, Diego y Sofía compartían con sus fanáticos diferentes intimidades de la convivencia, por lo que la inminente separación sorprendió a todos. Y como valor agregado, la noticia trascendió el día del cumpleaños de Leuco y los usuarios ya sospechaban de que algo pasaba porque ella no lo había saludado de manera virtual y él tampoco se había mostrado junto a su novia.

En agosto de este año, el periodista debió ser internado y su novia lo acompañó. “¿Quién tiene los leucocitos altos?”, escribió Sofía en una stories de Instagram donde se los veía en una cama acostados y abrazados. Además, se podía ver que el hijo de Alfredo Leuco llevaba una vía para suero en uno de sus brazos. En la misma imagen, publicó los resultados de los análisis de sangre, dejando en claro que el recuento de estos glóbulos blancos arrojó un valor por arriba del máximo.

Hace unos meses, durante una nota con DDM, Diego confesó que no era celoso con lo cual, ese tema no habría sido un conflicto para la pareja. “Yo por suerte no soy celoso. Digo ‘por suerte’, porque Sofi tiene un laburo en el que está todo el tiempo con deportistas. Y con futbolistas, que suelen ser bastante picantes también. Pero a mí me encanta que esté ahí, la veo muy feliz”, había dicho el conductor.

La palabra de Diego y Sofía en medio de la crisis: “A veces con el amor no alcanza”

Este lunes Sofía y Diego hablaron con LAM y confirmaron que no están pasando el mejor momento como pareja y que están afrontando una crisis sentimental. “A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, dijo el conductor de Antes que nadie, por Luzu TV, frente al micrófono del cronista Alejandro Castelo.

Y agregó: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir. Nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.

Por su parte, Sofía también habló de esta impasse en la relación. “Cada pareja tiene momentos…Y bueno, estamos transitando uno más”, dijo la periodista deportiva. Y, visiblemente incómoda, agregó: “Yo lo quiero un montón y creo que él también. Nos queremos muchísimo. Es un momento más, no sabría cómo describirlo”.

¿Si el trabajo fue determinante? “A veces pasa, pero no fue esa la causa. La realidad es que él siempre me acompañó mucho a mí en todos mis trabajos. Y yo lo mismo con él. Al contrario, creo que es algo más de orgullo por lo bien que le va al otro y verlo realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa”, dijo la muchacha, que tuvo un rol destacado durante el Mundial Qatar 2022 que cubrió para la Televisión Pública. Pero no quiso dar definiciones sobre los conflictos de la pareja.

