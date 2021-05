La guardería Don Bosco de San Pedro de Jujuy celebra su 52 aniversario

Estuvieron presentes, además de los directivos de la guardería, la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y el concejal Cristian Aguirre e invitados a la ceremonia.

La Doctora Gisel Bravo destacó, “vinimos a visitar la guardería Don Bosco que está celebrando su aniversario número 52, así que desde la Municipalidad y en nombre del intendente acompañamos a esta institución que ha hecho tanto por nuestra ciudad y los niños”.

A su vez agregó, “desde la Municipalidad apoyamos 100% esta institución para que siga conteniendo a los niños y niñas que asisten aquí, desde siempre el intendente a estado a disposición de la guardería porque hay muchas refacciones que hay que continuar realizando ya que es un edificio de muchos años, es por ello que los estamos ayudando también con brindándoles el personal faltante como ser el de limpieza con el finde de resolver los distintos problemas que se presentan, así que hoy en este día festivo no podíamos no estar presente y saludar a doña Petrona que es muy importante”.

Mientras que el concejal Cristián Aguirre comentó, “en este nuevo aniversario hemos venido a acompañar a doña Petrona, al personal y principalmente a todos los niños de la guardería Don Bosco porque muchos tenemos un vínculo con esta institución donde muchos ya son adultos, porque hablamos de 52 años de servicios para los sampedreños que menos tienen y tuvieron en años anteriores”.

Además Aguirre agregó, “todas las personas que pasaron por la guardería y vienen se regocijan al ver que doña Petrona continua trabajando con la misma voluntad, llena a todos de orgullo, en mi caso hace muchísimos años atrás en mi juventud como presidente de la Juventud Radical pintamos las aulas y los juegos que aún se mantienen, los hemos pintado hace años con el fin de ayudar a esta institución que sabemos lo importante que es para la ciudad de San Pedro de Jujuy, es por ello que todos deberíamos estar a disposición cada vez que algo se necesita para acompañar y ayudar a doña Petrona, el personal y todos los niños del establecimiento”.

Por otra parte Doña Petrona Lozano expresó sobre sus vivencias, “estoy agradecida a Dios, a la Virgen María, don Bosco y a todos en general, autoridades, prensas, niños, que son los forjadores y a la señora Norita Ruiz que estuvo en los inicios y a Della Bayu de Valdwin cuando me recibió y me dijo que necesitaba personal para la limpieza pero no hay sueldo pero yo me la rebusque porque me eduque en el campo con padres que no sabían leer pero me crie alrededor de libros en donde aprendí, termine el 6to grado y me fui a trabajar al ingenio cama adentro en donde estudie de catequista y realice muchos cursillos y la señora no me pregunto si tenía estudio sino que me recibió, es por ello que es un virgen y desde ese día nunca la abandone hasta que se fue al cielo y el día de hoy estoy con Etel Estenberg que comenzó desde un principio, hemos caminado por todos los barrios en donde conocimos lugares muy tristes y en el día de hoy mis hijos me preguntan no pensas regresar a la casa, todavía no, Dios dirá cuando, la señora me dice no te corro es tu voluntad cuando te quieras ir y yo todavía no quiero irme quiero dar más amor a los niños porque lo único que puedo dar es amor por que cada uno de nosotros somos herramientas de Dios”.