La grave acusación de la novia de Alexander Caniggia que luego borró: “Si no es maltrato psicológico, ¿qué es?”

Una vez más Alexander Caniggia quedó en el centro de la polémica cuando su novia publicó duros mensajes contra él en Instagram Stories, que luego borró.

La encargada de mandar al frente a Macarena Herrera fue Yanina Latorre a través de las capturas que compartió en Twitter: “Les dejo las stories de IG que subió la novia del chico Caniggia y que después borró”.

En la primera imagen, la joven se quejó por el desplante de Alex a horas de iniciar la convivencia en una casa de un barrio cerrado de la localidad bonaerense de Hudson:

“No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mier… O sea, ya mismo dejo la facultad y todo, y todo este mes me voy a la mier… No puede ser que la gente sea tan chot… Compré todos los muebles, le hice gastar un montón de plata a mí papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el segundo aniversario de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta porque no le conviene para el show tener novia. ¡¿Cómo podés ser tan for… de caga… en alguien que te ama así?! ¿Cómo? No me entra en la cabeza”.

Indignada, Macarena Herrera sentenció: “Si esto no es maltrato psicológico, ¿qué mier… es? Porque yo estoy destrozada, con muebles nuevos que me meto en el ort…, quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad que maneja el programa más tóxico de la República Argentina”. Sin embargo, al rato la novia de Alexander Caniggia se arrepintió y eliminó los posteos, que de todas formas trascendieron.

(Ciudad.Magazine.com)