La gran idea de El Trece que beneficiará a muchísimos televidentes

El canal que supo ser líder en ficción nacional no tendrá series y novelas propias en este 2024, pero encontró una alternativa para seguir ofreciendo material de alta calidad.

“Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, dijo Sun Tzu, el estratega militar y filósofo chino en su libro “El arte de la guerra”. La frase tiene miles de años pero aún así sigue vigente. Y si bien en esta historia no hay enemigos, sino una simple competencia televisiva, bien podría aplicarse para explicar lo que hizo El Trece para este 2024.

Es bien sabido que la televisión abierta ya no produce ficción nacional. Si no hay plata casi para realizar programas de debates, imagínese pagar actores, guionistas, directores, vestuario, locaciones. Imposible hoy en día. En realidad no es un problema de este año, desde hace tiempo que dejó de ser viable, por una cuestión de costos básicamente. Encima las últimas apuestas no salieron del todo bien en materia de rating, lo que hace que el riesgo de embarcarse en una producción así sea altísimo. Y nadie está dispuesto a perder tanto.

¿Entonces? ¿Adónde va querido periodista? No se impaciente, ahora le cuento… El Trece, uno de los canales más emblemáticos de la Argentina, sobre todo en materia de ficción nacional, decidió tomar cartas en el asunto con una estrategia innovadora: programar series argentinas que han tenido un gran éxito en las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Star+ y HBO Max, entre otras.

Si bien es cierto que muchas personas ya vieron estas series, existe un amplio segmento de la audiencia que aún no ha tenido la oportunidad de disfrutarlas, porque no todos pueden pagar uno o más servicios de streaming. Además, hay quienes están dispuestos a mirar estas historias nuevamente, lo que representa una audiencia potencial considerable para el canal.

Entre las series confirmadas para esta propuesta innovadora se encuentran títulos que dejaron, en poco tiempo, una huella imborrable en el público argentino. Desde “El Encargado” hasta “Santa Evita”, pasando por “Los Protectores” y también “Iosi, El Espía Arrepentido”. La lista la completan, por ahora, “Terapia Alternativa”, “El Comandante Fort”, “Ring, gloria y muerte”, “El fin del amor” y “Limbo, hasta que lo decida”.

Ojo, en otras oportunidades algunos canales ya han optado por esta estrategia. Recientemente El Nueve emitió “Familia de diván” y anteriormente dio “Supernova”. Incluso este año Telefe anunció que ofrecerá la biopic sobre Fito Páez, “El amor después del amor”, que tuvo un gran éxito el año pasado en Netflix. Lo que diferencia en esta oportunidad la decisión de El Trece es apostar fuertemente y durante todo el año a la ficción. Aunque sea de esta manera.

Con esta apuesta, El Trece no solo busca crecer en materia de rating sino también reafirmar su posición como uno de los referentes en cuanto a series nacionales. Aunque el canal ha sido históricamente reconocido por su producción original, esta nueva apuesta demuestra una capacidad de adaptación ante los desafíos del mercado televisivo actual.

Es importante destacar que esta iniciativa cobra especial relevancia en un momento en el que la histórica productora Pol-ka, que durante años ha sido un pilar fundamental en la producción de ficción argentina, atraviesa una etapa de crisis que la hará cerrar sus puertas por tiempo indefinido. Con su vasta experiencia y trayectoria, la productora dejó un vacío en la programación televisiva que El Trece busca llenar con esta nueva propuesta.

Lamentablemente será difícil que los canales vuelvan a invertir en ficciones. Y no solo por el momento que pueda pasar el país sino porque, como ya se dijo, el negocio cambió. Lo bueno es que de esta manera ganan todas las partes: el streaming ofrece un contenido original, la televisión abierta accede a productos de calidad sin el riesgo de perder mucho dinero, que no tiene, y los televidentes terminan disfrutando de buenas series. Porque algunos las verán antes y otros después, pero todos tendrán la posibilidad de mirarlas. Ojo ahora con no spoilear, eh…

(NA)