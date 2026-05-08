La Fundación Hospital de Niños entregó equipamiento al Servicio de Kinesiología del Hospital Materno Infantil

En un emotivo acto realizado en la mañana de jueves, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”, la Fundación Hospital de Niños de Jujuy concretó la entrega de importante equipamiento destinado al área de kinesiología y fisioterapia.

El acto de entrega contó con la participación del Ingeniero Pedro Ricardo Manzur, presidente de la Fundación; el Dr. Marcelo Labarta, director del Hospital; y la Lic. Fabiola Tapia, jefa del Servicio de Kinesiología.

El Ing. Pedro Ricardo Manzur destacó el gran esfuerzo detrás de esta donación, señalando que representa un compromiso constante con las necesidades de la institución. “Estamos muy contentos, es un día de fiesta para la fundación porque entregamos equipos que nos costó mucho conseguir para gratificar a este equipo que se sacrifica diariamente”.

Manzur resaltó además la labor «loable y silenciosa» que realiza el personal de kinesiología, lo que motiva a la Fundación a seguir trabajando para suplir sus demandas.

Por su parte, el Dr. Marcelo Labarta enfatizó que esta entrega es el resultado de un trabajo articulado y permanente entre el hospital y la fundación, beneficiando directamente a toda la sociedad jujeña. Según el director, el nuevo equipamiento permitirá mejorar significativamente la prestación y la calidad de atención en un servicio que cuenta con una demanda muy alta.

La Lic. Fabiola Tapia detalló que los insumos recibidos —que incluyen equipos de ultrasonido de varias frecuencias, un máquina de magnetoterapia, una camilla neurológica para estimulación temprana, pisos de goma eva y tablas de propiocepción— son de vital importancia para el tratamiento de pacientes que van desde bebés prematuros hasta niños de 14 años, así como para el área de maternidad y puérperas. Actualmente, el servicio atiende patologías traumatológicas, respiratorias (incluyendo fibrosis quística), pacientes quemados y rehabilitación de piso pélvico.

El valor de la solidaridad

Es fundamental destacar que la adquisición de estos equipos, así como todas las donaciones que la Fundación realiza al Hospital, es posible gracias a la recaudación obtenida a través del Bingo de la Fundación Hospital de Niños. En este sentido, se informa a la comunidad que ya se encuentran a la venta los cartones para la 26° Edición del Bingo, cuyo sorteo se realizará el próximo 17 de mayo a las 18:00 horas.

Asimismo, la Fundación recuerda que otra de sus grandes fuentes de ingreso es la Maratón del Hospital de Niños, evento que este año celebrará su 3° Edición en el mes de agosto.

La colaboración de los jujeños a través de estas iniciativas es lo que permite «materializar» la ayuda y transformar la solidaridad en herramientas concretas para la salud de nuestros niños.