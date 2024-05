La fuerte confesión de Susana Giménez sobre las cirugías estéticas

En una entrevista con revista Caras, Susana Giménez habló como nunca antes del paso del tiempo. La conductora se mostró despreocupada al mencionar su edad e hizo una confesión sobre las cirugías estéticas.

Lejos de preocuparse por los años, un tema tabú para muchas famosas, la estrella de Telefe celebra tener 80 años con muy buena salud. “Ahora que cumplí 80, es un dolor de huevos decirlo, pero no. Porque a mí no me importa nada, yo me veo brutal, estoy llena de vida, gracias a Dios sana, que eso es increíble”, expresó.

Aunque se ha hecho retoques, Susana mencionó que aprendió a aceptar el paso del tiempo y las arrugas. “Es la vida, todos tenemos que saber que vamos a envejecer y lo tenemos que aceptar porque si no te transformas en una persona que no fuiste. Si vivís con odio mirándote”, señaló.

Además, la diva reveló que decidió no someterse a ninguna cirugía estética: “Yo no me voy a hacer nunca más una cirugía en mi vida, nada”.

Por último, Susana se refirió a una posible despedida artística. “Me voy a retirar cuando tenga ganas, de todo. Como hice con el teatro, también voy a hacer eso. No porque tenga el síndrome de Greta Garbo, si no porque llega un momento que también te cansás de siempre lo mismo. Es divino todo lo que me pasa, pero la verdad que no me importa”, remató.

