La fotografía otro de los rubros más afectados y perjudicados durante la cuarentena

La situación de la fotografía a nivel país a decaído muchísimo por la suspensión de todos los eventos que realizaban todos los fotógrafos como el rubro de los laboratorios al cual muchos pertenecen.

Por la pandemia se ve seriamente afectado por la caída de las ventas estrepitosamente, actualmente están aproximadamente trabajando en un 20% los fotógrafos, no están revelando nada, no le están encargando ningún tipo de foto que repercute en sus trabajos.

Raúl Guanuco, reconocido fotógrafo de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se refirió a esta situación y comenzó refiriéndose sobre el costo de los materiales, “todos los insumos que consumen los laboratorios fotográficos son importados, nosotros trabajamos con material de primerísima calidad traída de Japón, tanto papeles fotográficos como químicos, lo cual nos están afectando seriamente la cotización del dólar, es realmente en estos momentos imposible comprar dólares y eso está perjudicando también el stock del negocio por qué no se puede restablecer los stocks que teníamos históricamente”.

En cuanto al pago de tributos como los impuesto dijo, “creo que el gobierno se equivoco terriblemente en hacernos hacer una cuarentena cuando no había virus en la provincia primero luego nos cerró prácticamente más de un mes, lo cual muchos de los negocios que no estaban bien establecidos entraron en una debacle, pero no es solamente los impuestos, pero más afecta el pago de la luz, los alquileres, todos los gastos fijos de los empleados. En este momento estamos atrasados en la parte de alquiler y la parte de consumo de energía eléctrica y los impuestos tuvimos que sacar un préstamo para pagar impuestos sobre cosas que ni siquiera vendimos, volviendo con el tema de la energía eléctrica donde en la época de fuerte consumo pagábamos una factura supongamos de 8 mil pesos, en estos momentos una factura sin haber trabajado casi 3 meses viene en 6 mil pesos, trabajando a full pagábamos 8 mil pesos, y ahora una factura trabajando casi nada pagamos 6 mil pesos esto no se entiende tampoco”.

“El perjudicado real mente acá es el fotógrafo profesional, el que vivía del trabajo de la venta de fotografías que no está trabajando nada, nosotros teníamos clientes que trabajaban el día a día, venían revelaban 10, 15 fotos, las vendían con eso comían, con eso le compraban ropas a sus hijos, pagaban el transporte y todo ese tipo de cosas, hoy esa gente está totalmente abandona y por parte del gobierno tampoco recibió ningún tipo de ayuda, nosotros tenemos el caso acá de profesionales haciendo soldaduras, están haciendo albañilerías, están haciendo sándwich para subsistir, la fotografía al no haber eventos, al no haber nada esta terriblemente abandonada”, agregó Guanuco.

Si tuvieron respuesta del gobierno comentó, “del gobierno nunca recibimos respuesta, nosotros lo único que pedimos es volver a trabajar, nosotros nunca recibimos un subsidio, nunca recibimos un bolsón alimentario, nunca recibimos absolutamente nada del gobierno, solamente la presiones que el gobierno hace para que nosotros paguemos los impuestos sobre cosas que ni siquiera trabajamos, desgraciadamente el gobierno no nos ayuda en absolutamente nada a nosotros”.

Finalmente agregó, “espero que esta nota llegue un poco al oído del gobernador y se entere de la grave situación que está pasando el sector no solamente fotográfico sino el sector comercial, porque en este momento de pandemia nosotros lo que hacemos es seguir a raja tabla lo que es seguridad e higiene, recibimos como premio pasar a Fase 1 y que nos cierren todos los negocios, no poder trabajar y endeudarnos cada vez más, sacar un préstamo no sirve de nada porque al fin y al cabo hay que devolverlos”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ