La foto íntima que comprueba la reconciliación de Zaira Nara y Facundo Pieres

La modelo Zaira Nara y el polista Facundo Polito Pieres se habrían dado una nueva oportunidad y se conoció una imagen que lo demuestra. Mirá.

Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían reconciliado después de la separación y apareció una foto que comprobaría la nueva oportunidad que se dieron.

La cuenta de Instagram del programa LAM, América Tv, publicó la foto privada en la que se ve a la modelo y el polista charlando en el sillón de un restaurante.

En la imagen en cuestión se puede ver a la conductora y el deportista charlando cara a cara, muy relajados y a pura sonrisa, en el sillón de un local gastronómico.

Todo indica que el diálogo se debe a poder recomponer la relación luego de una pequeña crisis entre los dos que se conoció hace unas semanas.

Cabe recordar que la hermana de Wanda, quien suele mantener su vida privada al resguardo, comenzó a salir con Polito a unos meses de separarse de Jakob von Plessen, padre de sus hijos, Malaika y Viggo.

Zaira Nara reveló contundentes detalles de su separación de Facundo Pieres: “Me pegó…”

En medio de las dudas sobre si la historia de amor que había iniciado con Facundo Pieres llegó a su fin o si siguen juntos, Zaira Nara habló como nunca antes de su presente sentimental.

“Desde que me separé, soy muy clara con mis hijos. Mali o sus amigas ya tienen una edad en que pueden escuchar cosas. Entonces cuido mucho mi vida privada, no quiero que se enteren de algo por una revista o un portal, sino por mí”, arrancó diciendo la ex de Jakob von Plessen, con quien tiene a sus hijos Malaika y Viggo.

“Obvio que, si hay una foto caminando, como pasó en el verano, no soy una negadora; pero nunca dije nada que fuera un título. Para mí no es fácil sentarme frente a mis hijos y decirles ciertas cosas cuando todavía están procesando otros temas. Soy respetuosa y cuidadosa con ellos. Es por eso más que nada que no hablo. Quiero resguardar mi intimidad y, además, tengo un presente laboral muy bueno del que puedo contar muchas cosas. Después, si no, la que termina lastimada soy yo, o peor aún, mis hijos. No tengo que dar explicaciones”, señaló, luego de que en la última temporada se la viera con el polista en Uruguay.

Luego, Zaira contó cómo se encuentra su corazón, en una nota con la Revista ¡Hola! Argentina: “Estoy muy bien, pero me costó muchísimo pasar por todo lo que pasé el año pasado. No es que me separé y ‘chau, listo, sigo para adelante. Si bien fue un año laboral muy bueno, fue difícil desde lo personal, con muchos cambios, y tuve que aprender a entender que mis hijos no son sólo míos”.

“Aprendí a no exponer a mis hijos tanto y a resguardarme. Tengo más claro lo que quiero en una relación y estoy abierta al amor; sigo creyendo en el amor, pero también creo en la intimidad y en el respeto de los sentimientos. No tengo que contarle al mundo mi situación personal o amorosa. Si yo estoy con alguien o dejo de estar, me interesa que confíe en mí y sepa que estoy con él. Hay un montón de cosas que todavía no estoy preparada para afrontar, quizás por eso no quiero hablar del tema. Me pegó así”, sumó.

Por último, y ante la consulta sobre si esta con ganas de formar pareja, manifestó: “Sí, pero también me pasa que soy muy independiente. Todo lo que tengo, lo tengo por mí y no cualquier hombre puede estar con una mujer tan independiente. Sin embargo, cuando encontrás a alguien que entiende a una mujer independiente es muy valorable. No hay muchos hombres así”.