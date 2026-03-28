La Fiscalia investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito

Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo que disponga 12 medidas de prueba, entre ellas, su declaración de bienes, viajes e informes a los registros de la propiedad.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la causa y pidió al juez Ariel Lijo una serie de medidas para analizar la evolución de su patrimonio.

La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, y se suma a otra causa en la que se investiga un viaje del funcionario a Punta del Este junto a su familia.

El impulso del fiscal representa un paso clave para activar formalmente la investigación. En ese marco, Pollicita solicitó acceder a todas las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni desde 2022 hasta la actualidad, tanto públicas como reservadas. Además, pidió conocer la lista completa de viajes al exterior realizados por el funcionario en ese período, con el objetivo de reconstruir movimientos y posibles inconsistencias.

Entre las medidas solicitadas, la fiscalía busca determinar si Adorni o su entorno poseen bienes no declarados. Para ello, requirió informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires sobre la titularidad de un lote en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

También se solicitó verificar si existen otros inmuebles a nombre del funcionario, su esposa Bettina Julieta Angeletti, o familiares cercanos, como su madre Silvia Pais y Norma Zuccolo, quienes figurarían como prestamistas.

En paralelo, se pidió información al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires para identificar bienes, porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y posibles inhibiciones. Otro punto clave es el análisis de los vehículos: la fiscalía requirió datos a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor para determinar si la pareja posee automotores u otros bienes registrables.

El foco en el country Indio Cuá

Una parte central de la investigación está puesta en el country Indio Cuá Golf Club. La fiscalía pidió a la administración del barrio cerrado información detallada sobre:

Titularidad de expensas, cuotas y cargos del lote 380.

Condición de Adorni o su esposa como propietarios, locatarios o usuarios.

Solicitudes de obras o remodelaciones.

Registros internos que vinculen al funcionario con ese inmueble.

Además, se solicitó a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz información sobre planos, permisos de obra, valuación fiscal y estado catastral del terreno.

Escrituras, préstamos y declaraciones juradas

El fiscal también pidió la intervención del Colegio de Escribanos bonaerense para determinar si hubo operaciones vinculadas al inmueble, como escrituras, boletos de compraventa o cesiones de derechos.

La investigación incluye además posibles préstamos, mutuos o reconocimientos de deuda en los que podrían haber intervenido familiares del funcionario.

Por último, Pollicita solicitó a la Oficina Anticorrupción todas las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Adorni, incluidos los anexos reservados, desde 2022 en adelante, así como la correspondiente al momento en que asumió como vocero.

En esos documentos deberán figurar gastos personales, familiares y la totalidad de los bienes declarados, claves para determinar si existe o no un incremento patrimonial injustificado.

Con estas medidas, la causa entra en una etapa de recolección de pruebas que será determinante para definir su rumbo. La investigación busca establecer si hubo inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio del funcionario. (A24)