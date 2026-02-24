La fiscal Viviana Fein ante la Justicia: “No hago mea culpa” por Nisman

La exfiscal se presentó en Comodoro Py y rechazó las acusaciones por supuestas falencias en la investigación inicial.

La exfiscal Viviana Fein declaró en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la escena donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman. La funcionaria judicial, imputada por “serias falencias” en la investigación, se presentó durante la mañana acompañada por su abogado, Lucio Simonetti, y permaneció varias horas ante el juez federal Julián Ercolini, quien la citó a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano.

Según trascendió, Fein presentó un escrito y respondió preguntas vinculadas a su actuación durante las primeras horas del procedimiento realizado en enero de 2015. A la salida de los tribunales, rechazó las acusaciones y fue enfática ante la prensa: “No hago mea culpa”.

Consultada por la cantidad de personas que ingresaron al departamento de Puerto Madero, la exfiscal sostuvo que el acceso fue “escalonado” y negó que se haya producido contaminación de pruebas. “Si alguna vez muestran el video no editado, van a tener la respuesta que quieren. No estuvieron todas esas personas juntas en el interior”, afirmó. En la misma línea, aseguró que “nadie describe cómo se contaminó o qué faltó” y pidió a los medios que revisen el expediente judicial. “Miren lo que está dentro de la causa, las pericias, en particular la criminalística”, reclamó.

Fein enfrenta una imputación impulsada por Taiano, quien le atribuye negligencias graves en la preservación de la escena. El dictamen fiscal advierte sobre la circulación de más de 80 personas en el inmueble antes de que se resguardaran adecuadamente las evidencias, una situación que el representante del Ministerio Público calificó como un “auténtico caos”. Para la fiscalía, el baño —donde apareció el cuerpo— fue el sector más comprometido en términos de preservación de indicios.

Entre los cuestionamientos formulados, se menciona una presunta demora en la llegada de Fein al lugar, el ingreso sin el equipamiento de protección correspondiente y la tolerancia de accesos sin identificación ni registro formal. De acuerdo con la acusación, esas falencias habrían afectado la recolección de pruebas en una etapa considerada crítica para el avance de la causa.

A Nisman lo encontraron muerto el 18 de enero de 2015, con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento. La investigación judicial aún busca determinar responsabilidades penales bajo la hipótesis de presunto homicidio sostenida por la fiscalía de Taiano. La muerte del entonces titular de la UFI-AMIA continúa siendo uno de los expedientes más sensibles de la historia judicial reciente.

Nisman investigaba el atentado contra la AMIA y, días antes de su fallecimiento, había denunciado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el ataque terrorista de 1994. El impacto institucional y político del caso mantiene vigente el debate sobre las actuaciones iniciales y el manejo de la escena.

En su dictamen, Taiano advirtió que las irregularidades detectadas “podrían poner en riesgo el descubrimiento completo de la verdad”, subrayando la relevancia de la preservación de pruebas en investigaciones de alta complejidad. Mientras tanto, la declaración de Fein reabre la discusión sobre uno de los capítulos más controvertidos del expediente.

(Cadena3)