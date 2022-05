La final se retrasa 15 minutos por disturbios con los hinchas de Liverpool

Los españoles e ingleses se enfrentan, desde las 16, en el duelo definitorio del torneo de clubes más importantes de Europa en el Stade de France de la capital gala.

Los hinchas del Liverpool y desmanes con la policía de PArís. Foto: AFP

La final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool en París comenzará a las 16.15 por disturbios en las zonas cercanas con los hinchas ingleses en los ingresos.

Los problemas entre la policía francesa y una parte de la parcialidad de Liverpool se debió a los retrasos en los accesos al Stade de France de París y a la gran cantidad de fanáticos con entradas falsas que fueron apartados.

En las imágenes televisivas se observaron varios claros en las tribunas de Liverpool, a diferencia de Real Madrid donde ya ingresaron los 20 mil hinchas.

Small number of fans running through gates at Stade de France, security unable to stop them, lots of fans still to be allowed in #ChampionsLeague #liverpool #realmadrid pic.twitter.com/Do1cwPYlig

— John Watson (@JohnWatsonSport) May 28, 2022