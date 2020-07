La FIFA entregará el The Best virtualmente

Pese a la cancelación del Balón de Oro, la máxima entidad del fútbol seguirá adelante con su premio a mejor jugador de la temporada aunque, por la pandemia, este año no habrá gala.

El anuncio de la cancelación del Balón de Oro generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol. Por primera vez desde su creación, France Football decidió no otorgar su tradicional premio al mejor jugador del año por lo particular que fue esta temporada por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, pese a la cancelación de este galardón, de cualquier manera el mejor jugador de la temporada sí recibirá un reconocimiento. Es que la FIFA tiene decidido seguir adelante con la entrega del The Best, premio que la máxima entidad del fútbol entrega desde el 2016. Aunque, a diferencia de otros años, en esta oportunidad, también por el coronavirus, no habría gala y la entrega sería de manera virtual.

Si bien hace unos meses trascendió la noticia de que la FIFA había decidido cancelar su premio por la suspensión de los principales torneos del Mundo, entre ellos la Copa América y la Eurocopa, en junio de este año emitieron una circular en la que le confirmaron a todas las federaciones que finalmente el premio sería otorgado. ¿El motivo? Con la reanudación de la mayoría de los campeonatos europeos y la confirmación de que se disputará el final de la Champions y la Europa League, consideraron que no tenía sentido suspender la entrega.

De cualquier manera, el The Best si sufrirá algunos cambios. Es que a diferencia de otros años, esta vez no habrá gala. El evento, que estaba previsto para septiembre de este año en Milán, ya fue cancelado y todo apunta a que la entrega se realizará virtualmente. Aún no anunciaron cuál será la fecha elegida para el evento.

Tal como informa el diario AS, hasta el momento los técnicos y los capitanes de las 209 federaciones que pertenecen a la FIFA todavía no recibieron los papeles necesarios para poder emitir su voto, y se espera que recién lo puedan hacer cuando finalice la Champions y la Europa League. Esta vez Lionel Messi, el último ganador del galardón, corre de atrás en la pelea por el título, aunque todo podría cambiar con una buena actuación en la Champions.

