La Feria del Libro Jujuy celebró a sus lectores

En una nueva mañana de la Feria del Libro Jujuy, la música ambientando los lugares, la risa de los y las adolescentes disfrutando de los juegos especialmente pensados para ellos, el encuentro con escritores visitando los stands, y la oportunidad de vivir el arte, las letras y el encuentro, caracterizan una vez más a la feria.

Cada 24 de agosto, en nuestro país celebramos el “Día del Lector”, en conmemoración al nacimiento del gran escritor argentino, Jorge Luis Borges, y en este día especial la Feria del Libro ha pensado diferentes encuentros con la lectura y los libros destinados a su público lector.

Dialogamos con algunos lectores y lectoras que elogiaron el desarrollo de la Feria, el protocolo de cuidado que se está implementado, el diseño del recorrido y la calidad de las presentaciones artísticas.

Matías Lamas, junto a su familia comentó que “vinimos con mi familia, mi esposa Virginia, e Ismael, mi hijo que tiene dos años, es la primera vez que venimos y queríamos conocer a la Feria, ver cómo es, qué libros traen, para inculcar la lectura en nuestro hijo, que se lleva unos libros para chiquititos”, dijo.

Cecilia Martínez, que es docente de inglés y estaba visitando los stands manifestó que “soy de San Pedro, y hoy vine exclusivamente a la Feria, a la presentación del libro de una colega, para mí ha sido un placer acompañar a Cecilia Vargas en la presentación de su libro, y me quedé a recorrer, estoy feliz porque está hermosa la Feria”.

En relación a las medidas que está implementando el área de Habitabilidad segura de la UNJu, cuando se ingresa al predio, Cecilia nos contó que “me sentí muy segura, muy cómoda cuando ingresé, el protocolo estuvo bastante estricto, pero eso de cierto modo te da seguridad y tranquilidad, y el lugar es la primera vez que vengo aquí, lo veo súper amplio, fantástico para recorrerlo”, destacó.

Lucas, tiene 8 años y con un libro de dinosaurios en sus manos, nos comentó que “es la primera vez que vengo a la Feria y me encanta haber venido porque hay muchos libros, para leer, para divertirte, lo que más me gustó es ¡comprar libros! Porque me gusta investigar y saber cosas, por ejemplo el libro de dinosaurios que tengo aquí me ayuda a entender sobre los dinosaurios. También me subí a la palestra, y me gustó mucho escalar de un lugar a otro, aunque fue muy cansador, me caí algunas veces, pero lo logré”, dijo sonriente.

Sofía Salas, es estudiante de Letras en la UNJu: “el año pasado no pudimos disfrutarla de manera presencial, así que me encanta venir a la Feria, siempre disfruto de la experiencia, me agrada sobre todo que haya un stand en el cual predomina la editorial Sudestada, porque me gusta buscar narrativa argentina, ya que en mi carrera estuvimos estudiando literatura latinoamericana”, detalló.

La Feria del Libro Jujuy 2021 “Entre antiguas apachetas y nuevas normalidades” se desarrollará hasta el 28 de agosto en la Capital, y el domingo 29 de agosto se traslada a Tilcara, la programación puede consultarse en linktr.ee/feriadellibrojujuy.

“Filosofazo”, revista estudiantil de Filosofía y Letras

Durante la mañana, estudiantes de 14 y 15 años del Colegio Martín Pescador, ante un concurrido público, presentaron la iniciativa institucional “Filosofazo” Revista estudiantil de Filosofía y Letras, en la ocasión la estudiante Sol Meló Leona comentó que “somos todas estudiantes mujeres, de segundo y tercer año del colegio, que por una iniciativa nuestra, que tuvo acompañamiento institucional, quisimos mostrar y romper el estereotipo de que la filosofía es nada más para genios”, expuso.

A su turno, Arantxa Travaíni Lara, también una de las estudiantes autoras, detalló que la revista está en formato impreso y digital y que están disponibles en el colegio o en la red social institucional Facebook del colegio Martín Pescador, “se busca que las personas y los jóvenes principalmente tengan voz en la revista, buscamos hacer entrevistas, producciones, informar a la gente sobre contenidos científicos y literarios, así, buscamos apoyo de gente del colegio o egresados para expandir nuestra área de contenido”, explicó.

El docente Claudio Villarroel, destacó el trabajo de las estudiantes “nació de una idea de las chicas, elaboramos un proyecto, y lo presentamos a la institución, en lo que iba a ser inicialmente una revista estudiantil interna, pero que creció y se logró un producto para todo público”, valoró.

Arantxa y Sol, emocionadas, comentaron que junto a todo el grupo estaban “nerviosas y orgullosas” de presentar “Filosofazo”, en la Feria del Libro Jujuy.

La música también estuvo presente de la mano de Mauricio Rivero, Carlos Guri Matorras, Fabián Gorena y Zenón Rumi Toconás, quienes presentaron “Latidos de la Pachamama” coplas y zambas sobre Jujuy.