La federación portuguesa evalúa la situación en México previo a amistoso en marzo

La federación de fútbol de Portugal sigue de cerca la situación de violencia en México antes del amistoso programado para el 28 de marzo, tras la muerte de un narcotraficante en el país.

La federación portuguesa de fútbol anunció el martes que está prestando atención a la situación en México ante un aumento de la violencia, justo antes de su partido amistoso contra la selección local programado para marzo.

En un comunicado, la federación expresó que está «monitoreando de cerca la delicada situación que se desarrolla actualmente en México», que se ha intensificado tras la muerte el domingo del narcotraficante más poderoso del país a manos del Ejército mexicano. Este acontecimiento ha desatado un incremento de la violencia, generando preocupación en la población.

El encuentro de preparación para el Mundial está previsto para el 28 de marzo y se llevará a cabo en el renovado Estadio Azteca de la Ciudad de México, que será el escenario del partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

Antes de este partido, México se enfrentará a Islandia en un amistoso el miércoles en Querétaro, y la federación islandesa de fútbol ha confirmado su intención de que el encuentro se realice según lo planeado.

La federación portuguesa expresó su honor por la invitación a participar en la reapertura del estadio, pero advirtió que «la reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones» que enfrentarán la selección nacional y su delegación.

Además, la federación indicó que seguirá las recomendaciones del gobierno portugués y mantendrá contacto estrecho con la federación mexicana de fútbol. «Cualquier decisión se tomará como resultado de un monitoreo continuo, en estrecha coordinación con el gobierno y en consonancia con la Federación Mexicana de Fútbol, con la que la Federación Portuguesa de Fútbol mantiene excelentes relaciones institucionales», manifestaron.

La seguridad de los jugadores, cuerpo técnico y aficionados es considerada como una prioridad absoluta, lo que servirá como principal criterio para las evaluaciones y decisiones sobre la realización del partido. En este sentido, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia de prensa que «no hay riesgo» para los aficionados que viajen al Mundial.

(Cadena3)