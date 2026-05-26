La FDL Jujuy, en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La Comisión Organizadora de la Feria del Libro Jujuy estuvo presente en la 50º edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, allí desarrolló la charla “Los libros a escena, 22 años de Feria Independiente”, narrando la tarea e importancia de sostener la Feria en Jujuy como acontecimiento cultural regional durante más de dos décadas.

En el stand del NOA, ubicado en el pabellón Ocre de La Rural (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), María Eugenia Jaldín, Inés Pemberton, y Paola Audisio, integrantes de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro Jujuy, plantearon un encuentro participativo, donde dialogaron sobre lo que significa gestionar la Feria de manera independiente, con colaboración de personas e instituciones, y la importancia de crear alianzas estratégicas, superando dificultades con trabajo, ingenio y creatividad.

Además, Jaldín, Pemberton y Audisio, explicaron los desafíos que implica generar permanentemente nuevas propuestas para la FDL Jujuy adaptándose a los cambios que surgen en 22 años de trayectoria y la particularidad de no contar con espacio propio, finalmente, pusieron énfasis en todo lo que abarca la industria editorial.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, fue el escenario para que la Feria del Libro Jujuy trascienda ante un público ávido de conocer cómo se puede gestionar de manera independiente con socios estratégicos, innovando y facilitando espacios para el crecimiento de la industria cultural en la provincia y en el NOA.

La participación de la FDL Jujuy en Buenos Aires, fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Fundación Feria del Libro Jujuy, y al apoyo del ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy, y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu.

Del 7 al 15 de agosto, será la FDL Jujuy en el Cabildo

En el Cabildo de Jujuy, del 7 al 15 de agosto, se llevará adelante la 22 edición de la Feria del Libro Jujuy bajo el lema “Memorias a escena”, una nueva oportunidad para que autores, artistas y el público en general puedan presentar y compartir sus producciones en el evento provincial. Mayor información, se puede consultar el sitio web feriadellibrojujuy.com.ar, y las redes sociales de la Feria, en internet.

Sobre la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA)

Este año la FILBA cumplió 50 años, y tuvo una edición memorable con más de 45.000 m² dedicados al libro y la cultura en el predio ferial de La Rural, en Buenos Aires, en donde convivieron homenajes a nuestra historia y las experiencias más innovadoras.