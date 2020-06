La Facultad de Ingeniería de la UNJu recuerda el Día del Ingeniero en Argentina

El 16 de junio de cada año se celebra el Día del Ingeniero, conmemorando el inicio de la enseñanza de la Ingeniería en Argentina que data del año 1865 con la apertura de la carrera en el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En Jujuy, la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) comenzaría sus actividades el 24 de mayo de 1972 con las carreras de Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica con orientación Siderurgia e Ingeniería Química.

En la actualidad, la Facultad de Ingeniería de la UNJu dicta entre sus carreras de grado: Ingeniería de Minas, Ingeniería Informática, Ingeniería Química e Ingeniería Industrial. El Ing. Juan Jorge Hopkins, egresado y actual Director de la carrera Ingeniería de Minas y encargado de la Cantera de Puesto Viejo de la empresa Holcim Argentina, compartió sobre los desafíos del campo desde su experiencia para los futuros profesionales.

“Cuando uno elige una carrera, uno la elige con las expectativas propias de quien conoce a medias una industria, generalmente al momento de elegir la carrera uno tiene una idea bastante somera pero no acabada de qué es lo que uno quiere hacer. Las expectativas de elegir una carrera que engloba muchas disciplinas dentro de la misma que van desde las ciencias geológicas hasta la evaluación económica, pasando por conocimientos de beneficios de minerales, de mecánica, de selección de equipos, abre un panorama muy grande de desarrollo para quien elige esta profesión tan noble.

A la largo de mi experiencia como profesional, principalmente en la Minería Subterránea, he logrado tener la fortuna de poder desempeñarme en diferentes puestos que me han corroborado esto que les estoy mencionando, y de la misma forma he logrado comprender las necesidades de formación que tenemos para los nuevos profesionales que van a ser los integrantes de los equipos de trabajo de las empresas mineras. Esta formación está altamente influenciada por los nuevos medios tecnológicos, por la robotización, por los altos niveles de comunicación con que hoy cuenta la industria, que la minería tradicional no tenía. Y este punto es muy positivo porque ello nos permite poder acceder a tecnologías que son mucho mas eficientes para el desarrollo de una industria que como todos sabemos es de materiales no renovables, son recursos no renovables los que extraemos nosotros, por lo tanto cada vez son más escasos, y a su vez tenemos la misión de buscar alternativas para reemplazar algunos recursos no renovables por otros de mayor sustentabilidad. Ese es el objetivo de la carrera: formar profesionales que sean capaces de afrontar esos desafíos y llevar adelante una minería sustentable en nuestro país.

Sin más, esperando y deseando un feliz día del Ingeniero, los saludo cordialmente”.

Un poco de la historia de los inicios de la Ingeniería

Por Decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mariano Saavedra, el 16 de junio de 1865 establece “en la Universidad de Buenos Aires un Departamento de Ciencias Exactas, correspondiendo la enseñanza de las matemáticas puras y aplicadas, y de la historia natural”, que actualmente es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su primer graduado fue el Ingeniero Luis Augusto Huergo, quien recibió su diploma el 6 de junio de 1870; y la primera mujer graduada en Ingeniería de Argentina y de América Latina fue la Ingeniera Elisa Beatriz Bachofen en el año 1918, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Años más tarde, en 1988 se conformaría el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina (CONFEDI) integrado actualmente con alrededor de 120 representantes de todas las Facultades de Ingeniería del país. Entre los objetivos de la entidad, busca a través de distintas acciones una mejora para sus graduados de carreras de Ingeniería en la adquisición una adecuada formación general, que les permita adquirir los nuevos conocimientos y herramientas derivados del avance de la ciencia y la tecnología.

Ingeniería Informática: El perfil profesional y las nuevas demandas del campo

Así también el Director de la carrera Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Esp. Ing. José Farfán, compartió su experiencia en el campo de la Informática, el perfil laboral de los egresados y destacó la necesidad de más profesionales en la sociedad.

“Una de las razones por las que elegí la carrera Ingeniería Informática, fue porque tenía una relativa predisposición en la matemática y la segunda razón fue porque me sentía muy atraído hacia la informática, me gustaba mucho todo lo relacionado con los video juegos, las comunicaciones y la conectividad de los equipos. Estudié y me recibí de Ingeniero en Informática en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, es decir en la misma carrera de la que ahora soy Director.

Sobre mis expectativas al iniciar esta carrera, me imaginaba mucha práctica profesional en Informática desde un primer momento pero la realidad fue que había un Ciclo Básico en primer y segundo año común a toda la Ingeniería del país, con mucha base en matemática, física y química. En cuanto a mi experiencia como profesional en esta carrera, se basó en 25 años trabajando en instituciones públicas y en empresas privadas, realizando actividades al principio como programador, luego como analista de sistemas, posteriormente como responsable de proyectos informáticos, y en los últimos años dedicándome en forma exclusiva a la docencia e investigación.

Actualmente la carrera de ingeniería informática se constituye con 35 asignaturas en cinco años, una práctica profesional supervisada, y un trabajo final de carrera, más cursos de orientación optativos. Como dije antes, en los primeros años se estudia Física, Matemática y Química, mientras que en el resto de los años se estudia Sistemas Operativos, Bases de datos, Programación e Inteligencia Artificial, entre los principales temas.

Una vez recibido de Ingeniero o Ingeniera, el profesional está habilitado a realizar actividades relacionadas con la gestión de proyectos, el diseñar sistemas informáticos, ser un consultor tecnológico, dedicarse a la programación, a las telecomunicaciones, a la inteligencia artificial o auditorías. El perfil del egresado en Informática, y que todos los docentes de esta carrera buscamos, primero como todo Ingeniero, la identificación y solución de problemas de Ingeniería aplicado a Ciencias Básicas o Tecnología, en segundo lugar, que sea suficientemente analítico en la toma de decisiones, en tercer lugar, que sepa aplicar técnicas modernas, también que comprenda la importancia de la formación continua, y finalmente que sepa integrarse a grupos de trabajo.

Ahora bien, el contexto de la carrera a inicio del 2020, según la información de los principales diarios de nuestro país, los perfiles de trabajo que más se buscan en Argentina, son, en primer lugar, aquellos relacionados a la robótica y a la inteligencia artificial, en segundo lugar, Ingenieros, Desarrolladores de Software y Programadores, en tercer lugar, Profesionales Informáticos especializados en Seguridad Informática, y en cuarto lugar, aquellos relacionados con el campo de la Salud. Esto nos marca la pauta de que los tres perfiles más buscados en la Argentina y también en el mundo, y que más se necesitan, son profesionales informáticos y también nos marca lo importante de la especialización en dichas áreas.

Les mando un gran saludo a los estudiantes de la carrera de Informática de nuestra querida Facultad y quiero decirles que aunque el camino es duro, les puedo asegurar que vale la pena el esfuerzo, y que no bajen los brazos. Y a mis colegas Informáticos, Ingenieros, Licenciados, y Analistas Programadores, les mando un gran abrazo y espero que disfruten este día tan especial”.