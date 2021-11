UNJU: Presentación de oferta académica para Estudiantes de nivel medio de Palpalá y La Mendieta

El pasado viernes 26 de noviembre, tuvo lugar una Exposición denominada ¨Presentando la Oferta Académica¨ de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy que estuvo dirigida a estudiantes que cursan el último año de las escuelas secundarias Bachillerato Provincial N° 4 ¨Armada Argentina¨ de la localidad de La Mendieta con orientación en Informática y Robótica, y la Escuela de Educación Técnica N° 1 ¨General Savio¨ de la ciudad de Palpalá, con el propósito de informar a los alumnos sobre las carreras que brinda la Facultad de Ingeniería para cursar sus estudios superiores. El encuentro fue organizado por el Sistema de Tutorías, y se realizó en modalidad presencial en el Anfiteatro de la Unidad Académica, con el Protocolo Dinámico de Habitabilidad Segura correspondiente. Participaron de la actividad, 70 estudiantes acompañados por sus respectivos docentes.

El Acto de apertura contó con la presencia de las Autoridades de la Facultad de Ingeniería de la UNJu: el Decano Mg. Ing. Gustavo Lores y el Vicedecano Ing. Alejandro Vargas; las Coordinadoras del Sistema de Tutorías Lic. María Rosa Suárez Vargas y Lic. Soledad Lascano. El programa de actividades, continuó con la presentación de las carreras: Ingeniería en Informática, a cargo del director de carrera Esp. Ing. José Farfán; Licenciatura en Sistemas, a cargo de la directora de la carrera Esp. Lic. Lía Rico; la Tecnicatura Universitaria en Diseño Integral de VideoJuegos, presentado por el director de la carrera Mg. Ing Ariel Vega; Licenciatura en Ciencias Geológicas, cuya presentación y charla se realizó en el aula de Geociencias, a cargo del director de la carrera Geól. Rolando Cabrera.

Posteriormente, Tutores Pares y la estudiante avanzada invitada Melisa Valdiviezo, presentaron las otras carreras que ofrece la Facultad con la muestra de las particularidades y transmisión de experiencias como alumnos. Asimismo, se hizo entrega de folletos descriptivos de la oferta académica 2022 y de cada una de las carreras. Finalmente, los estudiantes del Bachillerato Provincial N° 4 ¨Armada Argentina¨ compartieron un almuerzo en las instalaciones de la Unidad Académica antes de continuar con su recorrido.

En referencia a la actividad organizada, la Lic. María Rosa Suárez Vargas, una de las coordinadoras del Sistema de Tutorías de la Facultad de Ingeniería, expresó que “generar estas actividades de articulación entre el nivel secundario y universitario permiten despertar vocaciones y el deseo de estudiar una carrera universitaria en los estudiantes de nivel secundario”, sostuvo, a lo que añadió, “conocer a las autoridades de la Facultad, a los Directores de carrera y a los Tutores Pares que con tanta amabilidad y profesionalismo los recibieron y les brindaron conocimiento y experiencias, fue muy valorada por los asistentes”.

Por su parte, las docentes Griselda Pelo e Ivana Chávez del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta, hicieron saber que la iniciativa nació a partir de la inquietud de la Profesora Pelo en conjunto con el cuerpo docente de la institución, “la idea es que ellos tengan una experiencia con la Facultad donde puedan ver más de lleno la orientación en Informática y Robótica, que es la que vienen estudiando en el colegio de secundario, e incluso que ellos también puedan motivarse, así cuando ya lleguen a quinto año, porque son de cuarto año, tengan definido qué quieren seguir estudiando”, compartió. En esa dirección, indicó que en definitiva el objetivo es “apuntar a que continúen estudiando después de la secundaria”.

Asimismo, hicieron saber que era la primera vez que visitaban la Facultad con los estudiantes, “gracias a la iniciativa de la Profesora Griselda, trajimos alumnos de cuarto primera y cuarto segunda para que conozcan la oferta académica de la Facultad de Ingeniería, y ahora nos dirigimos al área de Ciencia y Tecnología donde van a tener un taller de robótica, van a poder trabajar con material concreto y después, a una expotécnica”, compartieron.

Por último, hicieron expresa su gratitud por la jornada, “queremos hacer extensivo el agradecimiento a la Universidad, a la Facultad de Ingeniería por todo lo que hicieron con nuestros alumnos, el almuerzo, la merienda, realmente nos hemos sentido contenidos y muy a gusto por este recibimiento y por la charla”. Y así también, las docentes Pelo y Chávez agradecieron al Sistema de Tutorías y a la Licenciada María Rosa Suárez Vargas, “que nos recibió tan amablemente y nos brindó el lugar para que los chicos puedan almorzar”.

La experiencia de los Estudiantes

“Es la primera vez que vengo, y me pareció muy divertida e interesante la experiencia. Me interesó mucho la carrera de Ingeniería Industrial, así que, si puedo voy a ingresar acá.”

Franco, Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

“Me llamó la atención la carrera de Licenciatura en Sistemas y la Ingeniería Química. Es la primera vez que conocemos estas carreras, así que agradecer a la Facultad de Ingeniería, fue una linda experiencia para ver si podemos estudiar aquí”

Mariana, Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

“A mí me llamó la atención la Licenciatura en Geología, los tipos de piedras, cómo se las encontraba y cómo se desarrollan”

Joaquín, Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

“Me llevo la experiencia de aprender más, es la primera vez que visitamos y lo que más me llamó la atención es la carrera de Diseño de Videojuegos. Como yo no sabía que existía en Jujuy pensaba que tenía que irme a otro lugar, así que me dan ganas de venir acá y aprender eso”

Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

“Me pareció muy linda la organización de los profesores, me llamó la atención la cantidad de carreras porque no pensaba que había tantas, y ojalá que algún día pueda estudiar acá. Tienen buena salida laboral. Me llamó la atención la carrera de Videojuegos porque a mí me gusta mucho la creatividad, el arte y los diseños, y en los videojuegos, uno puede implementarlo. Entonces por ejemplo puedo crear una historia en mi cabeza y después pasarla a los videojuegos y así compartirla con la gente. Así que un añito más y ya vengo acá”.

Daniel, Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

“Me pareció linda la experiencia porque tiene varias cosas interesantes, que te motivan a estudiar, a seguir adelante, y me llamó la atención la geología y la minería, es algo interesante porque descubrís, ves y experimentas cosas nuevas. Capaz que sí ingrese porque es muy interesante, me gusta la Geología. Venía leyendo un poco sobre las piedras, diamante, cuarzo, leí un poco y me interesa mucho esa carrera.”

Jorge, Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

“Me quedé sorprendida por todas las carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería, en lo particular me llamaron mucho la atención las carreras Ingeniería Química y Licenciatura en Sistemas, también me sentí muy cómoda por la forma en la que nos recibieron y cómo nos trataron durante el recorrido por la Facultad. Luego nos fuimos al área del Ciencia y Tecnología, donde aprendí cosas nuevas estando ahí, y por último concurrimos al Instituto Técnico Superior y observamos varias de las exposiciones de los estudiantes de allí, que nos contaron de sus experiencias estudiando.

Quisiera agradecer especialmente al Decano de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Lores por habernos recibido de una forma muy agradable y por habernos brindado las comidas del día, también agradecer a los profesores de Ciencia y Tecnología por enseñarnos cómo construir y programar, y dar las gracias al Instituto Técnico Superior. Fue una experiencia única e inolvidable, aprendí muchísimas cosas y sobre todo me divertí con mis compañeros.”

Ariana, Estudiante del Bachillerato N° 4 “Armada Argentina” de La Mendieta

