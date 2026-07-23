La Expo Policial continúa en Ciudad Cultural con exhibiciones y espectáculos para toda la familia

La propuesta, que se desarrolla en el marco del 181º aniversario de la Policía de la Provincia de Jujuy, invita a la comunidad a disfrutar de exhibiciones, muestras institucionales, espectáculos y actividades.

La 14° Expo Policial, que comenzó el martes 22 de julio en Ciudad Cultural, continúa con una amplia programación destinada a acercar a la comunidad el trabajo que desarrolla la Policía de la Provincia de Jujuy. La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el 181º aniversario de la institución y ofrece propuestas recreativas, educativas y demostraciones de las distintas unidades especiales.

Durante las jornadas, los asistentes pueden recorrer los stands institucionales, conocer el equipamiento y las funciones de las diferentes áreas de la fuerza, además de participar de exhibiciones operativas y espectáculos artísticos con entrada libre y gratuita.

Cronograma de actividades de la Expo Policial 2026

Jueves 23 de julio

10:00 a 20:00: Exhibición de stands.

15:00 a 16:00: Exhibición K-9 (Canes).

16:00 a 16:30: Exhibición del Grupo Especial Motorizado (G.E.M.).

16:30 a 17:00: Exhibición de Caballería.

17:00 a 17:30: Exhibición de Infantería.

17:30 a 18:00: Exhibición de la Dirección General de Narcotráfico.

18:30 a 19:00: Exhibición del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (I.U.P.S.).

19:00 a 20:00: Segunda parte de la exhibición de mascotas de los stands.

20:00 a 20:30: Presentación del grupo de danzas urbanas Jujuy Pasión Mix Tropical.

20:30 a 21:00: Show musical de Tupak 7.

Viernes 24 de julio

10:00 a 16:00: Exposición exclusiva para personas con discapacidad.

16:00 a 17:00: Exhibición de canes K-9.

17:00 a 17:30: Final del concurso de mascotas de los stands.

17:30 a 18:00: Entrega de reconocimientos y premios.

18:00 a 19:00: Presentación de la Banda de Música La Retreta.

19:00 a 20:30: Presentación del grupo de danzas urbanas Jujuy Pasión Mix Tropical.

20:30 a 21:00: Show musical de Tupak 7.

La Expo Policial constituye uno de los principales eventos organizados por la institución para celebrar un nuevo aniversario al servicio de la comunidad, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía mediante un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación durante las vacaciones de invierno.