La exigencia de Tini a Rodrigo de Paul: “A tu ex no la quiero en Madrid”

La cantante le habría hecho un contundente pedido al futbolista ante la posibilidad de que Camila Homs viaje a España con sus hijos.

Los conflictos para Rodrigo De Paul parecen no tener fin, luego de llegar a un acuerdo económico con su ex mujer, Camila Homs, los problemas aparecieron con su actual pareja Tini Stoessel.

Según detalló el periodista Juan Etchegoyen, el futbolista habría discutido con la cantante del momento, ya que su ex llevará a sus hijos a España. Tras el acuerdo familiar firmado por De Paul y Homs, la modelo deberá llevar a los niños al país europeo cada 45 días.

Esta situación habría generado una discusión entre Tini y Rodrigo de Paul por lo que la cantante le hizo un contundente pedido: “A tu ex no la quiero en Madrid”. Además, el periodista señaló que habría sido Tini quien le pidió al deportista que Camila no viaje al Mundial de Qatar.

“Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”, opinó Juan Etchegoyen en ‘Mitre Live’ y agregó: “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”.

Por otra parte, reveló que la cantante podría volver a Argentina para evitar cruzarse con Cami Homs. “Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo”, sostuvo.

“Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada”, indicó Etchegoyen.

La relación entre Tini, De Paul y Cami Homs continúa tensa luego de los chats que se filtraron entre el futbolista y su ex en donde ella criticaba fuertemente a la pareja. Previo a llegar a un acuerdo, el deportista había denunciado a Homs y a su ex suegro por agresión verbal.

(NA)